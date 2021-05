Spotify Greenroom, l’alternative au Clubhouse de Spotify | La technologie

L’alternative au Clubhouse de Spotify est en route et elle a déjà un nom officiel: elle s’appellera Spotify Greenroom et ce sera une version renouvelée de l’application audio en direct Locker Room.

Sans aucun doute, Clubhouse est le réseau social du moment. L’application a réussi à faire tomber les utilisateurs amoureux à la fois de ses caractéristiques et de son exclusivité, et le reste des plates-formes ont rapidement copié son approche.

Spotify a été le dernier géant à annoncer son alternative au Clubhouse. Il s’appellera Spotify Greenroom et ce sera une version renouvelée de Locker Room, l’application audio en direct que la plateforme a acquise il y a quelques semaines.

Daniel Ek, PDG de Spotify, a été chargé d’annoncer la nouvelle dans le dernier épisode du podcast For the Record de la société. Le responsable assure que l’audio en direct est un format de communication très intéressant et considère que nous pourrons bientôt le voir partout. Selon le, il en sera de même pour les publications éphémères provenant de Snapchat, qui sont aujourd’hui présentes sur toutes les plateformes au format Stories.

«À l’instar des Video Stories que toutes les principales plates-formes disposent pour permettre au public de communiquer les uns avec les autres, je regarde l’audio en direct de la même manière», explique Ek. “J’espère que toutes les plateformes l’ont.”

La prédiction du PDG de Spotify n’est pas du tout risquée, mais elle repose plutôt sur les preuves que nous avons pu observer jusqu’à présent. Que tous les grands services veulent avoir leur propre version du Clubhouse est un fait. Twitter a lancé des tests Spaces, Facebook et Hotline et de nombreuses autres alternatives sont encore à venir.

Compte tenu de la prolifération des applications audio en direct, Ek pense que Spotify Greenroom se démarquera des options des autres plateformes grâce à son réseau de créateurs de contenu. La société a investi des millions pour obtenir exclusivement des podcasts de Barack Obama, Bruce Springsteen ou Joe Rogan, et elle dispose également d’une base d’utilisateurs de plus de 356 millions de personnes, ce qui favorisera leur adoption.

Pour le moment, nous ne savons pas quand l’alternative Spotify à Clubhouse sera publiée, nous devrons donc attendre que la société offre plus d’informations.