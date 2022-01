Spotify HiFi retardé indéfiniment car la société dit qu’elle n’a pas de « détails de synchronisation à partager »

Spotify a annoncé pour la première fois son intention de déployer un nouveau niveau Spotify HiFi en février de l’année dernière, affirmant qu’il serait lancé « sur certains marchés » d’ici la fin de 2021. Comme nous l’avons couvert le mois dernier, Spotify HiFi est toujours introuvable car cette date limite est passée. Maintenant, la société a fourni une nouvelle « mise à jour » sur la question, et cela ne laisse pas beaucoup d’espoir.

Dans un nouveau fil de discussion sur le site Web de la communauté Spotify, les utilisateurs de Spotify ont continué à exprimer leur frustration face à l’incapacité de l’entreprise à tenir sa promesse HiFi. Dans une réponse, Spotify a promis de fournir une mise à jour aux utilisateurs quand il le pourrait, mais pour le moment, il n’a toujours pas de détails de calendrier à annoncer en ce qui concerne le lancement de Spotify HiFi.

La réponse complète de l’entreprise :

Nous savons que la qualité audio HiFi est importante pour vous. Nous ressentons la même chose et nous sommes ravis d’offrir une expérience Spotify HiFi aux utilisateurs Premium à l’avenir. Mais nous n’avons pas encore de détails de calendrier à partager. Nous vous mettrons bien sûr à jour ici quand nous le pourrons.

Encore une fois, Spotify avait initialement annoncé que sa fonctionnalité HiFi serait lancée avant la fin de 2021 et qu’il s’agirait d’un coût supplémentaire pour les abonnés Spotify Premium.

Les utilisateurs de Spotify sont évidemment, et à juste titre, de plus en plus frustrés par le silence de l’entreprise sur le lancement de Spotify HiFi. Le problème n’a été qu’aggravé par l’ajout par Apple Music du support Spatial Audio et Lossless l’année dernière.

De plus, ces deux fonctionnalités sont disponibles pour les abonnés Apple Music sans frais supplémentaires. Spotify avait initialement déclaré que Spotify HiFi représenterait un coût supplémentaire pour les abonnés Spotify Premium, mais il se pourrait qu’il ait été contraint de modifier ses plans une fois qu’Apple a ajouté la fonctionnalité gratuitement.

Renforçant davantage l’intégration de son écosystème, Apple aurait également de nouveaux AirPods Pro 2 à venir plus tard cette année qui prendraient en charge la lecture sans fil sans perte. Ce serait probablement une fonctionnalité que Spotify ne pourrait pas rivaliser car il ne possède pas le côté matériel des choses.

Quoi qu’il en soit, Spotify est clairement dans une situation délicate avec sa promesse Spotify HiFi, et son silence sur la question n’aide certainement pas. Êtes-vous un utilisateur de Spotify qui attend le support HiFi ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

