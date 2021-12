Spotify, la fille d’Eminem, Hailie Jade Mathers, fait crier les fans d’Eminem

La plus grande fan d’Eminem est sa fille Hailie Jade Mathers ! La fille de 25 ans du rappeur, qu’il a partagée avec son ex-femme Kimberly Mathers, a fait sourire les fans de son père lorsqu’elle a partagé ses résultats Spotify Wrapped 2021 dans un TikTok du 1er décembre. Hailie a fièrement partagé avec ses abonnés que non seulement son père est son artiste le plus écouté dans les statistiques rassemblées par la plate-forme de streaming musical, mais qu’elle fait également partie des 3% des meilleurs auditeurs d’Eminem dans l’ensemble.

Hailie et son père ont historiquement gardé leur relation au plus bas, mais les fans étaient heureux de voir un aperçu rapide de la dynamique familiale. « Je sais que votre père et vous gardez les choses extrêmement privées, mais nous aimons votre relation », a commenté une personne sur TikTok. « C’était une vidéo tellement mignonne. » Une autre personne a commenté : « Nous aimons une famille qui nous soutient », tandis qu’une troisième a demandé : « Pourquoi suis-je si heureux de voir cela ? »

@hailie_jade_ top 3% son original – Hailie Jade

« J’ai toujours pensé que les enfants des musiciens n’écoutaient pas la musique de leurs parents parce qu’ils devaient en avoir marre, donc c’est plutôt cool à voir lol », a commenté un autre utilisateur de TikTok, alors qu’une autre personne a écrit : » Hailie donne tout le Stan est un boost de sérotonine. C’est tellement beau à voir ! » Un commentateur a même plaisanté à propos de leur fandom comparatif : « J’étais à 1%, qu’est-ce qui est bien. »

Le rappeur lauréat d’un Grammy a rarement parlé de sa relation avec sa fille en dehors de ses chansons, mais l’année dernière, il a jailli de sa fierté de Hailie lors d’une apparition en mars 2020 sur le podcast Hotboxin ‘avec Mike Tyson. « Elle va bien », avait-il partagé à l’époque. « Elle m’a rendu fier à coup sûr. »

Le grand fan de Hailie envers la musique de son père garantit presque qu’elle sera à l’écoute pour le regarder monter sur scène au Super Bowl LVI Halftime Show le dimanche 13 février 2022. En septembre, Pepsi, la NFL et Roc Nation ont annoncé que le L’artiste « Rap God » se produirait dans un spectacle étoilé aux côtés de Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige et Kendrick Lamar lors de la plus grande soirée de football, qui aura lieu au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie.