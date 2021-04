Spotify lance de nouveaux graphiques de podcasts les plus populaires et les plus tendances

Après que Spotify a dévoilé son premier produit matériel mardi, il lance aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité Top Podcasts et Trending Podcasts Charts. Cela survient alors que Spotify continue de renforcer sa concurrence avec les podcasts Apple.

Le service de streaming se concentre sur les podcasts depuis un certain temps maintenant. Le mois dernier, la société a combiné musique et podcasts au même endroit avec un iOS, un macOS et des applications Web repensés.

Désormais, les graphiques se déploient sur 26 marchés, soulignant non seulement les tendances les plus rapides du moment pour les podcasts, mais répertoriant également les émissions les plus populaires dans la région de l’utilisateur en fonction des chiffres d’auditeurs récents.

Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Brésil, en Australie, au Mexique et en Suède, les utilisateurs peuvent approfondir les données de podcast et séparer les meilleurs podcasts par catégorie, qui répertorieront les 200 meilleures émissions dans la région ou la catégorie sélectionnée, et les graphiques Trending Podcasts afficheront les 50 émissions les plus populaires.

Le service de streaming lance également une expérience mise à jour dans Spotify pour les podcasteurs, les créateurs recevant une notification dans une carte visuelle à partager sur les plates-formes de médias sociaux, alertant les fans du statut croissant de leur podcast.

Spotify a également partagé cinq nouvelles fonctionnalités à connaître dans la nouvelle expérience Charts:

«Top Podcasts» est l’endroit où vous trouverez les émissions les plus populaires. «Top Episodes» est l’endroit où vous trouverez les tendances du moment dans ce que les gens écoutent aujourd’hui. Les utilisateurs américains peuvent également trouver nos graphiques de podcast sur le Web dans une toute nouvelle expérience de navigation facile à utiliser. Les podcasts de Spotify sont basés sur une combinaison du nombre d’auditeurs uniques et le nombre d’adeptes et offrent aux podcasteurs une opportunité accrue de faire découvrir leurs émissions. La meilleure façon de soutenir vos podcasteurs préférés c’est en les suivant et en écoutant leurs épisodes puisqu’il y a désormais plus de moyens de les découvrir.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: