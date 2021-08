Spotify lance des frais super bon marché de 0,99 $ par mois pour convaincre les indécis | La technologie

in

La plateforme de musique en streaming teste un nouveau tarif destiné aux utilisateurs n’ayant pas encore fait le passage à l’abonnement. Cette proposition mélangera plusieurs modalités.

Nous avons tous utilisé Spotify. Vous êtes nombreux à le faire en ce moment, et c’est normal, puisqu’il s’agit d’une plateforme qui compte 356 millions d’utilisateurs actifs en 2021, un jalon qui ne cesse d’innover.

Aussi, Les clients Spotify sont divisés en ceux qui paient et ceux qui ne paient pas. C’est-à-dire ceux qui ont toutes les options à portée de main et sans publicité, et ceux qui peuvent à peine profiter de quelques chansons entre les publicités.

La différence entre les deux est telle que sur Spotify, ils veulent lancer un terrain d’entente, qui est actuellement en test et qui mélange les caractéristiques des deux modèles.

Le nom de ce tarif est Spotify Plus et il coûte 0,99 $ par mois. Cette option a toujours des publicités, comme dans l’option gratuite, mais elle n’impose aucune limite sur le nombre de chansons pouvant être écoutées par heure.

En plus de cela, les clients Spotify Plus ont déjà ils peuvent choisir les chansons qu’ils veulent écouter au lieu de simplement mélanger d’albums et de listes de lecture.

Le nouveau niveau Spotify coûte un dixième du coût du niveau Premium, il était donc logique que la publicité ne disparaisse pas complètement, bien que les nouvelles fonctionnalités en font une option intéressante pour ceux qui n’utilisent pas l’application quotidiennement.

La nouvelle a été confirmée par Spotify dans un communiqué, qui assure la véracité de cette information, mais en échange l’entreprise ne garantit pas que nous verrons ce taux super-économique atteindre le reste du monde, non pas parce qu’il est exclusif aux États-Unis, mais parce qu’il peut changer de prix et/ou de caractéristiques.

L’idée d’avoir un mode aussi abordable qui permet de choisir des chansons et sans limite de reproduction est vraiment intéressante, puisque de nombreux utilisateurs sont incapables de payer le Premium mais pourraient facilement se permettre le paiement de 0,99 €. On verra ce qu’il en reste.