Spotify lance des paroles en temps réel dans le monde entier pour les abonnés gratuits et Premium

Utilisateurs de Spotify du monde entier, réjouissez-vous ! La plate-forme de streaming vient d’annoncer qu’elle lançait enfin sa fonction Paroles en temps réel à l’échelle mondiale sur divers écrans.

Spotify Lyrics est alimenté par Musixmatch et permettra aux utilisateurs de chanter avec une chanson en temps réel. Si vous utilisez iOS ou l’un des meilleurs téléphones Android, vous pouvez accéder aux paroles d’une piste en glissant vers le haut. À partir de là, vous pouvez passer en plein écran et, pendant la lecture de la chanson, les paroles actuelles seront mises en évidence lors du défilement.

L’accès aux paroles à partir d’un bureau consiste à cliquer sur l’icône du microphone dans la barre « En cours de lecture », tandis que les utilisateurs accédant à Spotify à partir de l’application TV peuvent cliquer sur le bouton « Paroles » dans le coin droit de la vue « En cours de lecture ».

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Plus tôt cette année, Spotify a confirmé qu’il testait la fonctionnalité aux États-Unis après que Spotify a lancé des paroles en temps réel dans plus de deux douzaines de pays. À l’époque, la société n’avait pas grand-chose à dire à ce sujet, sauf que seuls quelques utilisateurs sélectionnés aux États-Unis avaient accès à la fonctionnalité.

Désormais, les utilisateurs de Spotify à travers le monde pourront extraire les paroles de leurs morceaux préférés sans avoir à les rechercher en dehors de l’application. Les utilisateurs pourront également partager des paroles sur des plateformes tierces en appuyant sur l’icône de partage en bas de l’écran et en sélectionnant les paroles.

La meilleure partie? Tout le monde peut l’utiliser, qu’il soit abonné Premium ou qu’il utilise la version gratuite. Cela permettra à quiconque de chanter et d’organiser des sessions de karaoké impromptues, ou simplement d’ennuyer ses voisins en chantant fort et en étant sûr qu’ils ont les mots justes.

Comme l’a noté TechCrunch, Spotify interrompt la fonctionnalité « Derrière les paroles » dans le cadre du déploiement.

