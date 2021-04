Spotify lance “Hey Spotify” Wake Word pour une sélection de musique mains libres

Spotify a officiellement lancé son mot de réveil «Hey Spotify» pour les auditeurs sur les appareils mobiles.

La fonctionnalité, qui arrive un peu plus d’un an après que des rumeurs aient suggéré pour la première fois que la société basée à Stockholm développait un mot de réveil, est récemment apparue sous la forme d’une notification. Désormais, en accédant à la section «Voix» de la page des paramètres de l’application Spotify, les fans peuvent activer la fonction «Hey Spotify». Le service écoutera alors ce mot de réveil “lorsque l’application est ouverte et sur votre écran”.

Après avoir prononcé le mot de réveil – ou les mots de réveil, c’est-à-dire – les utilisateurs verront le texte à l’écran indiquant “Essayez de dire le nom d’un artiste, d’une chanson ou d’une playlist.” À partir de là, fournir un nom d’artiste invitera l’application à mélanger la musique de ce créateur, et les auditeurs pourront passer aux pistes de différents musiciens simplement en répétant le mot de réveil et en spécifiant un autre artiste.

Au cours des trois premiers mois de 2021, Spotify a lancé un éventail d’autres fonctions axées sur l’expérience, y compris un système qui insère des chansons «ralenties» dans les listes de lecture lorsque les auditeurs s’approchent des zones scolaires, ainsi que la prise en charge des paroles à l’écran. Plus généralement, les preuves suggèrent que la plate-forme ira de l’avant avec une multitude d’améliorations supplémentaires dans les mois et les années à venir, compte tenu de la collection importante de brevets qu’elle détient.

Pour être sûr, Spotify a déposé en décembre 2020 un brevet pour les listes de lecture générées automatiquement en fonction de l’activité d’écoute passée, après avoir déménagé ce même mois pour breveter un «analyseur de mots parlés», qui identifierait les paroles des chansons avec l’IA et classerait les œuvres en conséquence. . De plus, des vidéos musicales sur plate-forme pourraient être au coin de la rue, selon les rapports qui ont également émergé au cours du dernier mois de 2020.

En outre, Spotify a également breveté une technologie pour cibler les utilisateurs avec des «métriques de nostalgie», et 2020 a vu la plate-forme lancer une fonction de recherche lyrique et a apparemment préparé le terrain pour le déploiement de la prise en charge des concerts en direct.

Par ailleurs, le principal service de streaming musical a continué d’investir dans le divertissement audio non musical, notamment en financant toutes sortes de podcasts exclusifs, en recrutant des personnalités de premier plan pour enregistrer des éditions audio de livres classiques et, il y a environ une semaine, en acquérant le concurrent de Clubhouse. Vestiaire.

Dans «les mois à venir», Spotify a l’intention «d’évoluer et d’étendre Locker Room en une expérience audio en direct améliorée pour un plus large éventail de créateurs et de fans», pouvant potentiellement soutenir des débats, des sessions AMA, des discussions en temps réel, et bien plus encore. Compte tenu de ces plans ambitieux et des investissements continus dans le podcasting, entre autres facteurs, il est possible que Spotify connaisse des changements fondamentaux tout au long de 2021 et au-delà.