Spotify a annoncé aujourd’hui une nouvelle campagne mondiale appelée “Only You”, une expérience in-app avec des listes de lecture personnalisées pour célébrer le caractère unique de ses utilisateurs. La nouvelle fonctionnalité est accessible via l’application Spotify pour iOS et propose six expériences différentes dans l’application.

Il y a plus de 356 millions d’utilisateurs sur Spotify qui savent que l’écoute est primordiale. Et avec plus de 70 millions de pistes et 2,6 millions de titres de podcast parmi lesquels choisir, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, partager et apprécier, mais nous savons que personne n’écoute comme vous.

À partir d’aujourd’hui, la fonctionnalité Only You proposera six expériences différentes dans l’application, selon Spotify :

Votre carte de naissance audio: C’est une rencontre musicale aux proportions cosmiques. Votre signe solaire détaille l’artiste que vous avez le plus écouté au cours des six derniers mois. Votre signe de la Lune montre un artiste que vous écoutez et qui montre le mieux votre côté émotionnel ou vulnérable. Votre signe Rising rassemble tout cela avec un artiste avec lequel vous vous êtes récemment connecté.

Votre dîner de rêve: Choisissez les trois artistes que vous inviteriez au dîner de vos rêves. Une fois le trio sélectionné, Spotify créera un Spotify Mix personnalisé pour chaque artiste afin de définir l’ambiance du repas.

Vos paires d’artistes: Cette expérience démontre des appariements audio uniques que vous avez écoutés récemment et qui montrent votre gamme d’intérêts d’écoute. Par exemple, qui d’autre jouerait Greta Van Flotte juste après avoir brouillé Olivia Rodrigo?

Votre année de chanson: Quand est la musique que vous écoutez ? Cette partie de l’expérience montre comment vous avez voyagé musicalement à travers différentes périodes avec la musique.

Votre moment de la journée: Lève-tôt ou oiseau de nuit, découvrez la musique et les contenus podcast que vous écoutez à certaines heures, que ce soit tôt le matin ou tard le soir.

Vos genres/sujets: Enfin, ramenez tout à la maison avec la combinaison de genres de musique et de podcast qui distingue votre écoute.



Les utilisateurs recevront également de nouvelles listes de lecture personnalisées après avoir terminé l’expérience de visite. Même après la fin de la campagne, ils seront tous disponibles dans le Only You Hub.

La fonctionnalité Only You est une autre prise de Spotify avec un contenu personnalisé que le service de streaming audio domine déjà. Alors qu’Apple se concentre désormais sur sa fonctionnalité Lossless, Spotify mise sur sa base d’utilisateurs géants.

Blend est une autre fonctionnalité de Spotify disponible pour tous les utilisateurs

Parallèlement à la fonctionnalité Only You, Spotify déploie une nouvelle fonction personnalisée appelée Blend pour les utilisateurs iOS et Android. Actuellement en version bêta, Blend est une nouvelle façon pour deux amis de fusionner leurs goûts musicaux dans une liste de lecture organisée spécialement pour eux.

Voici comment utiliser cette fonctionnalité avec des amis :

Appuyez sur « Créer un mélange » dans le hub Made For You sur mobile. Ensuite, appuyez sur « Inviter » pour sélectionner un ami avec lequel vous mélanger en partageant une invitation à usage unique via des messages ou un e-mail. (Pour chaque ami avec qui vous souhaitez vous mélanger, vous devrez générer une nouvelle invitation.) Une fois que votre ami accepte l’invitation et rejoint Blend, Spotify générera une liste de pistes personnalisée pour vous deux remplie de chansons que vous aimez déjà – et de recommandations en combinant vos préférences d’écoute et vos goûts. De plus, il est facile d’identifier comment chaque ami a influencé le choix de la piste. Vérifiez simplement les icônes de profil à côté de la piste.

