Spotify lance la fonctionnalité de liste de lecture partagée ‘Blend’ à tous les utilisateurs

Spotify a annoncé qu’il déployait maintenant sa fonctionnalité Blend très attendue pour créer des listes de lecture partagées pour tous les utilisateurs. Cette fonctionnalité a été lancée en version bêta pour un petit pourcentage d’utilisateurs de Spotify plus tôt cette année, et elle est maintenant largement déployée.

Dans un article de blog publié aujourd’hui, Spotify a expliqué que Blend est un moyen pour “deux utilisateurs de fusionner leurs goûts musicaux dans une liste de lecture partagée spécialement conçue pour eux”. Depuis le début des tests bêta de la fonctionnalité plus tôt cet été, Spotify a apporté quelques améliorations supplémentaires, notamment une nouvelle fonctionnalité de « score de correspondance de goût » pour voir vos préférences d’écoute par rapport à celles de vos amis.

Nous avons lancé Blend Playlists en version bêta début juin comme une nouvelle façon pour deux utilisateurs de fusionner leurs goûts musicaux dans une liste de lecture partagée spécialement conçue pour eux, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter, de découvrir et de créer des liens encore plus facilement avec la musique qu’ils aiment. un autre. Désormais, l’expérience comprend nouvelle pochette pour identifier facilement chacune de vos playlists Blend, scores de correspondance de goût pour voir vos préférences d’écoute par rapport à celles de vos amis, et histoires de données partageables qui sont uniques à chaque paire d’écoute et peuvent être partagés sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez trouver l’option Blend dans l’application Spotify pour commencer le processus de création d’une liste de lecture personnalisée partagée qui est mise à jour quotidiennement. Spotify explique :

Appuyez sur « Créer un mélange » dans le hub Made for You sur mobile. Ensuite, appuyez sur “Inviter” pour sélectionner un ami à rejoindre votre Blend via la messagerie. Une fois que votre ami accepte, Spotify générera une pochette personnalisée et une liste de pistes pour vous deux, remplie de chansons qui combinent vos préférences d’écoute et vos goûts. Partagez vos résultats Blend sur vos réseaux sociaux en appuyant sur « Partager cette histoire » en bas de l’écran de votre histoire de données.

Alors que Blend est disponible pour les abonnés Spotify gratuits et payants, les utilisateurs premium bénéficient d’un avantage supplémentaire. Spotify indique que les abonnés premium peuvent voir des données supplémentaires sur les préférences qui ont contribué à chaque chanson de la liste de lecture.

