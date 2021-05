Spotify lance le partage d’horodatage de podcast sur Instagram Stories

Spotify lance une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de partager leurs épisodes de podcast via les réseaux sociaux. À partir d’aujourd’hui, Spotify dit qu’il existe trois façons différentes de partager sur Twitter, Instagram, Snapchat et plus encore. Voici comment:

Avec le nouveau partage d’horodatage de podcast, l’utilisateur peut désormais partager des épisodes de podcast en commençant à un moment particulier, afin que vous puissiez vous assurer que vos amis se connectent à cette partie que vous pensez qu’ils aimeront.

Lorsque vous atteignez la partie du podcast que vous souhaitez partager, appuyez simplement sur le bouton «Partager», utilisez la fonction «basculer pour partager» à l’heure de lecture actuelle, puis sélectionnez l’endroit où vous souhaitez partager le contenu.

Canvas arrive sur encore plus de plateformes

La fonction Canvas de Spotify transforme les pages de chansons statiques en vitrines d’art vidéo. Désormais, en plus de partager vos morceaux préférés avec Canvas via Instagram Stories, vous pouvez également utiliser Snapchat.

Aperçu du canevas et nouvelle mise en page claire

Spotify dévoile également un menu de partage mis à jour sur mobile avec une mise en page plus claire, un moyen de prévisualiser le partage de l’utilisateur et une liste de destinations améliorée. En prévisualisant à l’avance le canevas que l’utilisateur partage sur Instagram Stories ou Snapchat, il peut visualiser comment il sera présenté sur son canal social.

Selon Spotify, ces nouvelles fonctionnalités bénéficieront aux créateurs de contenu, car environ 40% de la découverte musicale est attribuée aux canaux sociaux, selon le service de streaming musical.

Récemment, Spotify a lancé une nouvelle conception de “ Votre bibliothèque ” avec une nouvelle vue en grille, des filtres dynamiques, plus pour iOS et Android. Plus tard cette année, le service de streaming musical prévoit de lancer un niveau d’abonnement HiFi – ce qui pourrait également arriver prochainement sur Apple Music.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: