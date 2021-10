Spotify lance un mégaphone en Allemagne, en Espagne, en Italie et en France

Spotify étend sa plateforme de podcasting Megaphone à certains marchés européens.

Les éditeurs en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie n’auront pas accès à Megaphone. Il s’agit d’une plate-forme de podcasting tout-en-un pour la publication, l’analyse et la monétisation. La société a été lancée pour la première fois en 2015 et depuis lors, elle est devenue une force dominante dans l’édition de podcasts.

Plus de 30% des 200 meilleures émissions sur Spotify et Apple sont hébergées sur la plate-forme de podcasting Megaphone. La plate-forme gère également plus de deux fois plus de 200 émissions que la deuxième plus grande plate-forme de podcasting. La communauté d’éditeurs travaillant avec Megaphone a augmenté de plus de 50 % sur les marchés en dehors des États-Unis.

Spotify affirme que l’expansion formelle sur ces marchés européens permet à Megaphone d’aider davantage d’éditeurs de podcasts locaux. Spotify dit que c’est parce que la plate-forme Megaphone est conçue pour s’adapter au succès d’une émission au fur et à mesure qu’elle trouve son public.

Megaphone s’attend à ce que les dépenses publicitaires des podcasts augmentent de 50 % pour atteindre 200 millions d’euros d’ici 2023. Il prend en charge de nombreux types de publicité, y compris les lectures d’hôte intégrées ou la prise en charge de l’insertion dynamique d’annonces. » Megaphone dispose de tous les outils nécessaires pour aider les éditeurs à gagner plus de leur travail », indique l’annonce.

« Grâce à Megaphone, les éditeurs peuvent planifier avec précision leur inventaire, gérer les campagnes d’annonceurs individuels et analyser les performances post-campagne. Et au fur et à mesure que vous développez vos ventes directes, vous pouvez être sûr que 100 % des revenus générés par les campagnes de vente directe vont directement à l’éditeur. »

Spotify affirme que ce lancement montre qu’il s’engage à introduire des solutions plus innovantes axées sur la monétisation pour les podcasteurs.

Les éditeurs peuvent s’attendre à ce que de nombreuses nouvelles fonctionnalités soient déployées sur le tableau de bord Megaphone au cours des prochains mois. Ceux-ci incluent des informations basées sur l’audience, des capacités de ciblage pour les ventes directes et même de nouvelles sources de demande supplémentaires.

Les podcasts continuent de croître à un rythme fulgurant à travers le monde. De retour aux États-Unis, environ 41% des Américains déclarent écouter au moins un podcast par mois.

En 2021, cela signifie qu’environ 116 millions de personnes écoutent au moins un podcast. Cependant, la croissance des podcasts est la plus rapide chez les Américains plus âgés. De 2020 à 2021, le pourcentage d’Américains de 55 ans et plus qui écoutent des podcasts a augmenté de 18 %.