Spotify lance une fonctionnalité de paroles dans le monde entier pour les utilisateurs gratuits et payants

Aujourd’hui, Spotify déploie enfin sa fonction de paroles en temps réel dans le monde, après ne l’avoir proposée auparavant que dans une sélection limitée de pays.

Les paroles elles-mêmes sont fournies par Musixmatch, qui prétend offrir des paroles pour « plus de 8 millions » de titres. et sera accessible sur pratiquement toutes les plateformes sur lesquelles Spotify a une application. Cela inclut iOS, Android, les ordinateurs de bureau, les consoles de jeux et les téléviseurs intelligents. La fonctionnalité est disponible pour les auditeurs gratuits et premium.

En plus d’utiliser les paroles pour chanter vous-même, il existe également un élément social qui vous permet de partager des paroles sur les réseaux sociaux. Spotify indique que la fonctionnalité sera disponible dans la « majorité » de sa bibliothèque musicale.

Voici comment accéder aux paroles (et les partager) selon les instructions de Spotify :

Sur l’application mobile Spotify Appuyez sur la « vue en cours de lecture » ​​sur une chanson. Pendant l’écoute, balayez vers le haut depuis le bas de l’écran. Vous verrez les paroles des morceaux défiler en temps réel pendant la lecture de la chanson ! Pour partager, appuyez simplement sur le bouton « Partager » en bas de l’écran des paroles, puis sélectionnez les paroles que vous souhaitez partager – et où vous souhaitez les partager – via des plateformes tierces. Sur l’application de bureau Spotify Dans la barre « En cours de lecture », cliquez sur l’icône du microphone pendant la lecture d’une chanson. Voila ! Vous verrez les paroles des morceaux défiler en temps réel pendant la lecture de la chanson. Sur l’application SpotifyTV Ouvrez la « vue en cours de lecture » ​​sur une chanson. Naviguez vers le coin droit jusqu’au « bouton paroles » et sélectionnez si vous souhaitez activer les paroles. Une fois activé, vous verrez les paroles dans la vue « En cours de lecture ».

L’histoire de Spotify avec les paroles est compliquée. Il travaillait auparavant avec Musixmatch pour afficher les paroles des chansons jusqu’à ce qu’il se sépare de la société en 2016. Depuis lors, il propose une fonctionnalité « Derrière les paroles » grâce à un partenariat avec Genius. C’est une fonctionnalité intéressante qui offre des informations générales sur les chansons, mais elle est moins utile pour les sessions de karaoké. Bien qu’il soit proposé des paroles sur certains marchés, comme le Japon, le long métrage n’a pas été lancé à grande échelle sur les marchés occidentaux comme les États-Unis.

Avec l’introduction de la nouvelle fonctionnalité de paroles, Spotify dit à TechCrunch qu’il interrompt sa fonctionnalité « Derrière les paroles ».