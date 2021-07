Spotify lance une nouvelle application bêta avec prise en charge native des Mac M1

Près de huit mois après le premier Mac M1, Spotify a officiellement lancé une version bêta de son application Mac optimisée pour Apple Silicon. Cela signifie que Spotify pour Mac peut désormais fonctionner de manière native sur les Mac M1 sans nécessiter la technologie de traduction Rosetta 2 d’Apple.

Comme l’a noté MacRumors, Spotify a annoncé une version Apple Silicon via ses forums de support, huit mois après que les utilisateurs ont demandé l’application pour la première fois. Spotify explique que la version Apple Silicon de son application Mac est toujours en version bêta et pourrait ne pas toujours fonctionner comme prévu :

Nous avons travaillé dur dans les coulisses et sommes heureux d’annoncer que nous avons maintenant une version bêta de notre application disponible. Il présente de nombreuses améliorations de compatibilité et optimisations pour la nouvelle architecture Apple. Veuillez noter qu’en tant que version bêta, certains comportements inattendus peuvent encore se produire. Nous utiliserons tous les commentaires et informations que nous recevons de votre part pour peaufiner et améliorer votre expérience Spotify. Et si tout fonctionne bien, nous serions ravis de l’entendre aussi !

Avec la prise en charge native d’Apple Silicon, l’application Spotify pour Mac devrait fonctionner de manière sensiblement plus fluide et plus rapide sur les MacBook Air M1, MacBook Pro, Mac mini et iMac. De nombreux utilisateurs de Spotify demandent à l’entreprise de créer une version optimisée pour Apple Silicon de l’application Mac depuis novembre. Cela a donc pris du temps.

Vous pouvez télécharger l’application Spotify pour Mac optimisée pour les Mac M1 sur le site Web de Spotify ici. Pour installer la version bêta de l’application, double-cliquez sur le fichier .dmg, puis faites glisser l’application dans votre dossier Applications, en remplaçant la version que vous avez peut-être installée maintenant.

