Spotify lancera les transcriptions de “ Joe Rogan Experience ”, d’autres exclusivités

Spotify se prépare à lancer des transcriptions générées automatiquement pour ses podcasts exclusifs – mais certains se demandent si cette fonctionnalité permettra aux critiques du comédien Joe Rogan d’identifier et de viser des commentaires potentiellement controversés.

La société de divertissement audio basée à Stockholm a révélé l’arrivée imminente de transcriptions de podcast auto-générées – et une paire d’autres «améliorations d’accessibilité» – via un article de blog récemment publié. Au cours des «prochaines semaines», Spotify déploiera officiellement la fonction de transcription de podcast sur iOS et Android.

Cette fonctionnalité est configurée pour «générer automatiquement des transcriptions» pour les podcasts originaux de Spotify (tels que Renegades: Born in the USA et Reba McEntire’s Living & Learning) et des programmes exclusifs (le chef de Joe Rogan Experience). Cependant, le pilier de la diffusion de musique en continu – qui a beaucoup investi dans les podcasts – a également reconnu que son «ambition globale est d’activer les transcriptions sur tous les podcasts».

Une fois l’outil de transcription mis en ligne, cependant, il permettra «aux utilisateurs de lire le texte des podcasts spécifiques sur leur téléphone avec ou sans son», en plus d’avoir la possibilité de lire des émissions à partir de n’importe quel point du texte.

Joe Rogan – qui a signé un accord de 100 millions de dollars l’année dernière pour apporter son expérience ultra-populaire Joe Rogan exclusivement à Spotify – a été confronté à la répression de certains fans, de personnalités publiques et même d’employés de Spotify en raison des remarques faites sur son programme.

Et comme cette critique est arrivée même si les individus ont dû passer au peigne fin des conversations de plusieurs heures pour identifier les déclarations en question, il va de soi que les transcriptions de podcast générées automatiquement ouvriront la voie à des réponses plus rapides – et plus répandues – aux citations de The Joe. Expérience Rogan.

Partant de là, Rogan, 53 ans, originaire de Newark, New Jersey, se plaint depuis longtemps que ses longues discussions sont «minées» par certains observateurs, qui prennent alors ses commentaires (et parfois ceux de ses invités) hors de leur contexte.

Mais au moment de la publication de cet article, il ne semblait pas que le commentateur de longue date de l’UFC avait publiquement parlé des projets de Spotify de lancer une fonction de transcription de podcast. Par ailleurs, il vaudra la peine de suivre l’impact de l’outil – ou son absence potentielle – sur l’audience des podcasts, car seulement 25% des utilisateurs de la plate-forme ont «interagi avec» (pas nécessairement écoutés du début à la fin) des podcasts au cours du premier trimestre 2021.

Cette dernière statistique est restée inchangée à partir du quatrième trimestre 2020, malgré le fait que 400000 podcasts supplémentaires (pour un total de 2,6 millions) aient été diffusés sur Spotify tout au long des trois premiers mois de 2021.

En ce qui concerne les deux autres «améliorations d’accessibilité» sur lesquelles Spotify travaille, l’entité a réorganisé la couleur, la taille et la mise en forme du texte des boutons de l’application sur mobile, dans le but de «faciliter la tâche des malvoyants et des malvoyants. les utilisateurs à repérer et à s’engager dans ces actions. »

Enfin, en augmentant les modifications de la taille du texte de type dynamique, les auditeurs peuvent désormais agrandir «le texte encore plus, améliorant ainsi la navigation globale sur l’application».