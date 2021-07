Spotify manque l’objectif d’utilisateurs du deuxième trimestre 2021 au milieu d’un ralentissement financé par la publicité

Spotify a ajouté neuf millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) – dont sept millions d’abonnés premium et seulement deux millions de comptes financés par la publicité – au cours du deuxième trimestre 2021. . “

La société basée à Stockholm a révélé ces statistiques et d’autres dans sa nouvelle répartition des performances du deuxième trimestre 2021. Couvrant les mois d’avril, mai et juin 2021, le document révèle d’emblée que les MAU de Spotify sont passées de 356 millions à 365 millions sur le trimestre, contre une augmentation de 11 millions au premier trimestre 2021. Néanmoins, le chiffre le plus récent reflète un trimestre de 3%. -Amélioration trimestrielle et augmentation de 22% d’une année sur l’autre.

Pour référence, le service de divertissement audio avait relayé dans l’analyse du premier trimestre 2021 qu’il s’attendait à ce que les MAU totalisent entre 366 millions et 373 millions à la fin du deuxième trimestre, dont 162-166 millions d’abonnés premium. Malgré l’échec sur le front des MAU, cependant, les comptes premium, à 165 millions à la fin du deuxième trimestre 2021, ont touché l’extrémité supérieure de la fourchette.

Expliquant l’ajout plus faible que prévu aux MAU, les supérieurs ont cité «un nombre d’utilisateurs plus léger au cours de la première moitié du trimestre» et ont souligné que «COVID-19 a continué de peser sur nos performances sur plusieurs marchés et, dans certains cas, nous avons suspendu les campagnes de marketing en raison de la gravité de la pandémie. »

Le résultat le plus important du rapport sur les résultats concerne les auditeurs financés par la publicité, qui ont stimulé l’échec de la MAU en enregistrant une augmentation de seulement deux millions, à 210 millions, au cours du trimestre, contre un gain de neuf millions au premier trimestre.

Néanmoins, les revenus des comptes financés par la publicité sont passés de 216 millions d’euros (environ 255 millions de dollars au taux de change actuel) à 275 millions d’euros (324,69 millions de dollars), un gain QoQ de 28% et une augmentation de 110% par rapport au T2 2020, qui a été impacté fortement par la pandémie. L’amélioration “a été menée par nos canaux de vente Direct et Podcast”, ont écrit les dirigeants de Spotify.

Les revenus Premium, pour leur part, ont continué de représenter la part du lion des revenus de Spotify, à 2,056 milliards d’euros (2,43 milliards de dollars) – en hausse de 17 % en glissement annuel et de 6 % en glissement trimestriel.

Il est intéressant de noter que la répartition régionale des MAU et des abonnés premium – qui fluctue généralement d’au moins quelques points de pourcentage – est restée exactement la même entre le premier et le deuxième trimestre, avec 34 % des MAU situées en Europe, 24 % en Amérique du Nord, 22 % en Amérique latine et 20 pour cent dans le reste du monde. 40 pour cent des abonnés premium continuent de résider en Europe, contre 29 pour cent en Amérique du Nord, 20 pour cent en Amérique latine et 11 pour cent dans le reste du monde.

En ce qui concerne les podcasts – dans lesquels Spotify a beaucoup investi, notamment en signant un accord de plusieurs millions de dollars pour Call Her Daddy d’Alex Cooper le mois dernier – les programmes sur plateforme sont passés de 2,6 millions au premier trimestre à 2,9 millions.

De manière significative, “le pourcentage d’UMA qui se sont engagés avec du contenu de podcast sur notre plate-forme s’est légèrement amélioré par rapport au premier trimestre”, le total étant resté stable à 25% entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. Cette croissance de l’engagement ralentit continuellement, en coordination avec un l’expansion de la bibliothèque de podcasts, pourrait indiquer des difficultés de grande envergure associées à la conversion des fans de musique en auditeurs de podcasts (ou en utilisateurs, plus spécifiquement) et en consommateurs d’autres divertissements non audio.

En termes d’efforts supplémentaires pour surmonter les marges extrêmement minces de la musique sous licence et atteindre la rentabilité, Spotify a également fourni une mise à jour sur ses programmes controversés de marché biface, y compris le mode découverte et les recommandations sponsorisées.

“Jusqu’à présent, les artistes avec des morceaux en mode découverte ont trouvé plus de 40 % d’auditeurs en plus en moyenne par rapport au mode pré-découverte”, ont écrit les supérieurs. “De plus, 44% de ces auditeurs n’avaient jamais écouté l’artiste auparavant.”

“Un déploiement plus large du mode découverte” est prévu “plus tard cette année”, tandis que les recommandations sponsorisées “ont continué à gagner du terrain au cours du deuxième trimestre” au milieu d’une expansion internationale et de l’arrivée de “nouvelles fonctionnalités pour les équipes d’artistes utilisant la plate-forme libre-service pour cibler des segments d’audience spécifiques… une fonctionnalité auparavant uniquement disponible pour les clients achetant via notre équipe de vente.

Enfin, les dépenses d’exploitation de Spotify au deuxième trimestre 2021 se sont élevées à 651 millions d’euros (769 millions de dollars) et la société employait 7 085 membres à temps plein dans le monde à mi-chemin de 2021. Le communiqué mentionne également les débuts de la plate-forme audio-sociale Spotify Greenroom, Facebook’s le déploiement du « miniplayer » Spotify et les nombreux « grands partenariats promotionnels » que Spotify utilise dans le but de développer sa base d’abonnés.

Parmi ces derniers figurent des essais Spotify Premium gratuits de trois ou quatre mois pour les utilisateurs de TikTok, ainsi que des promotions similaires impliquant Samsung, Microsoft, Fortnite, PayPal et Vivo d’Epic Games. Pour le troisième trimestre 2021, Spotify a prévu 377 à 382 millions de MAU, 170 à 174 millions d’abonnés premium et un chiffre d’affaires de 2,31 milliards d’euros (2,73 milliards de dollars) à 2,51 milliards d’euros (2,97 milliards de dollars).

De plus, malgré le gain de MAU de seulement neuf millions au T2 2021, les dirigeants prévoient que les MAU vont craquer 400 millions au T4 2021 – 35 millions de plus que le total actuel et, à l’extrémité supérieure des prévisions (407 millions de MAU), une hausse de 42 millions. Au moment de la rédaction de cet article, l’action Spotify (NYSE : SPOT) était en baisse d’environ sept pour cent par rapport à la clôture d’hier, pour un prix par action de 220,01 $.