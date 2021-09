Spotify “Marquee” oblige les artistes à payer pour atteindre les fans qu’ils ont déjà

Crédit photo : Igal Ness

Spotify concocte encore plus de façons de payer moins les artistes, tout en les facturant plus. Maintenant, Spotify veut que les artistes paient pour atteindre les fans qu’ils ont déjà via une fonctionnalité de campagne push “Marquee” en phase bêta.

Des tweets d’artistes mécontents révèlent le fonctionnement de la nouvelle fonctionnalité bêta Marquee de Spotify. Des captures d’écran du nouvel outil de campagne promotionnelle révèlent que Spotify prend jusqu’à 0,50 $ par clic et par utilisateur pour montrer aux fans de la nouvelle musique. Il convient de noter que bon nombre de ces fans consulteraient volontiers la nouvelle musique de l’artiste, soit seuls, soit à l’aide d’un algorithme Spotify organique (c’est-à-dire gratuit).

Le prix de 0,50 $ pour un clic semble extrême, bien qu’à ce stade, la fourchette de prix de Spotify ne soit pas claire. Il est tout à fait possible que 0,50 $ ne soit pas le prix par clic le plus élevé facturé.

Marquee ressemble beaucoup aux fonctionnalités de paiement pour la promotion de Facebook, qui facturent aux éditeurs d’atteindre leur propre public ainsi que les téléspectateurs ciblés. De même, Spotify’s Marquee ne s’adresse pas uniquement aux abonnés d’un artiste, qui s’attendent déjà à recevoir des mises à jour lorsque l’artiste publie une nouvelle musique. Au lieu de cela, Spotify note vaguement que Marquee sollicite les auditeurs qui « ont montré de l’intérêt pour votre musique et ont le potentiel d’en écouter davantage ».

Voici un aperçu de l’alerte qu’un fan typique recevrait.

« Marquee est une recommandation sponsorisée en plein écran de votre nouvelle version aux auditeurs de Spotify Free et Premium qui ont manifesté de l’intérêt pour votre musique et ont le potentiel d’en écouter davantage », explique Spotify. « Lorsqu’un auditeur clique sur un chapiteau, il est guidé vers votre nouvelle version, et uniquement vers votre version. Cela signifie qu’ils peuvent se concentrer uniquement sur votre musique et découvrir plus de vous.

En d’autres termes : Spotify guidera un fan potentiel vers votre musique, sans aucune distraction du reste de Spotify. Avec environ 70 000 artistes qui téléchargent de la musique sur Spotify par jour, ce genre d’objectif rapporte apparemment une grosse prime.

En conséquence, Marquee va vous coûter cher.

“Nous avons eu accès à la nouvelle fonctionnalité bêta de Campaigns”, a récemment partagé un artiste, faisant référence à Marquee. “Essentiellement, les artistes devront payer pour montrer à leurs *propres abonnés* qu’ils ont sorti de la nouvelle musique.”

« Si vous appuyez sur l’un de ces écrans, Spotify prend 50 centimes directement dans la poche de l’artiste. »

Calculons donc le nombre de flux qu’un artiste devrait recevoir pour payer un seul clic à un CPC de 0,50 $.

Selon les estimations de Digital Music News, Spotify rémunère les artistes entre 0,003 $ et 0,005 $ par flux, avec 0,005 $ généralement pour le haut de gamme. Dans cette fourchette de paiement, il faudrait aux artistes entre 100 et 167 flux pour atteindre le seuil de rentabilité en un seul clic sponsorisé. Cela signifie que chaque personne qui clique sur une campagne Marquee sponsorisée devrait écouter un nouvel album environ 12 fois pour que l’artiste atteigne le seuil de rentabilité de l’intérêt de ce fan.

L’alternative – implicitement énoncée ou non – est zéro conscience et zéro jeu. C’est une perspective effrayante pour les artistes indépendants débutants, qui trouvent que leur plus grand ennemi est l’obscurité.

La vente à emporter ? Spotify Discovery Mode et Marquee Campaigns monétisent la découverte de la musique contre les artistes.

Spotify semble tirer parti de sa base d’utilisateurs massive en le plaçant derrière un mur. Vous voulez dire à vos 12 000 abonnés sur Spotify que vous sortez un nouvel album cette semaine ? Soyez prêt à débourser de l’argent pour une campagne dont le coût a considérablement augmenté maintenant que Spotify veut être payé à la fois par les auditeurs de musique et les artistes pour utiliser la plate-forme.

A2IM a souligné comment le mode découverte met également la pression sur les artistes. Il demande aux artistes d’accepter un taux de paiement de redevances inférieur pour être présenté et promu par les algorithmes de Spotify.

En substance, Spotify reconditionne des fonctionnalités qui étaient auparavant gratuites, les rendant payantes. Ce changement a attiré l’attention des membres du Congrès américain, qui ont spécifiquement demandé au PDG de Spotify, Daniel Ek, quelles garanties sont en place pour empêcher un nivellement par le bas.

Spotify vous fait payer pour écouter de la musique, et maintenant ils veulent faire payer les artistes pour avoir la chance d’être entendus. Une chance qui nécessite au moins 100 flux pour être rentable n’est pas vraiment une excellente opportunité, quelle que soit la façon dont vous la découpez.

Malheureusement pour les fans, soutenir les artistes en diffusant leur musique ne sera plus possible si c’est la direction que prend Spotify. En fait, diffuser de la musique sur Spotify coûtera à de nombreux artistes indépendants plus qu’ils ne gagneront si le CPC continue d’être aussi élevé.

Spotify pense qu’il devrait être payé 0,50 $ par clic juste pour faire son travail – mais les artistes ne devraient-ils pas être payés plus pour créer le contenu que Spotify recommande ? Pourquoi une recommandation devrait-elle coûter aux artistes cinquante fois le montant qu’ils sont payés pour toucher quelqu’un qui apprécie déjà leur musique ?