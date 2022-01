Spotify ne peut toujours pas dire quand son service de streaming « HiFi » retardé sera lancé

Les utilisateurs de Spotify qui attendent de savoir quand le service audio premium « HiFi » retardé du service se matérialisera ne sont pas plus avisés en 2022, après que la société a répondu aux demandes d’informations supplémentaires sur les forums de sa communauté d’utilisateurs.



En février, Spotify a annoncé son intention d’introduire un niveau premium « HiFi » d’ici la fin de 2021. Selon Spotify, la fonctionnalité offrira une musique de qualité CD qui permettra aux fans de découvrir plus de profondeur et de clarté dans leurs morceaux préférés.

Cependant, 2021 est venu et est parti sans aucun signe de l’expérience audio à large bande passante sur Spotify et aucune mise à jour de la société sur la date de son lancement. Naturellement, les utilisateurs de Spotify se sont récemment rendus sur les forums de la communauté du service pour demander plus de détails, auxquels Spotify a répondu :

Nous savons que la qualité audio HiFi est importante pour vous. Nous ressentons la même chose et nous sommes ravis de proposer à l’avenir une expérience Spotify HiFi aux utilisateurs Premium. Mais nous n’avons pas encore de détails de calendrier à partager.

Les premiers rapports selon lesquels Spotify travaillait sur une version audio sans perte de son service de streaming sont apparus il y a près de cinq ans, lorsque la société a commencé à tester l’option avec un petit groupe d’utilisateurs.

À l’époque, les écrans promotionnels présentaient le niveau « Spotify Hi-Fi » comme une mise à niveau de 5 $ à 10 $ vers un abonnement Spotify standard. Cependant, sur la base du libellé de sa dernière mise à jour, il semble peu probable que Spotify l’offre en tant que mise à niveau payante lors de son lancement, d’autant plus qu’Apple Music inclut des options d’écoute sans perte dans le cadre de son prix d’abonnement standard.

Ajoutez à cela le fait qu’Amazon a depuis cessé de facturer des frais supplémentaires pour sa propre bibliothèque musicale sans perte, en regroupant à la place son niveau « HD » dans tous les abonnements Amazon Music Unlimited standard, ce qui donne l’impression que Spotify demande aux utilisateurs de payer plus pour un service similaire. comme un non partant.

En mai, un indice alléchant est apparu que Spotify était sur le point de lancer son plan sans perte après qu’un problème dans l’application Spotify a brièvement fait surface un menu de lecture multimédia HiFi caché.

Cependant, le teaser involontaire de Spotify l’année dernière n’a abouti à rien, et les utilisateurs du service de streaming restent autant dans l’ignorance qu’à l’époque du moment où la surface finira par apparaître.