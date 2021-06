Spotify ne supprime aucun épisode de podcast “Appelez son papa”

in

Alors que Joe Rogan a fait supprimer des dizaines d’épisodes par Spotify à la suite de son accord exclusif de 100 millions de dollars, il semble que Spotify ne touchera à aucune émission Call Her Daddy.

Peut-être que Spotify a appris une leçon difficile avec Joe Rogan – ce qui est une bonne nouvelle pour l’animatrice de Call Her Daddy Alexandra Cooper. La semaine dernière, nous avons signalé pour la première fois que Cooper était sur le point de conclure un accord exclusif de podcasting avec Spotify, un accord qui a finalement été conclu cette semaine. Cela fait partie d’une expansion agressive du podcasting pour Spotify, qui reposera sur la conclusion d’accords exclusifs avec des émissions controversées ou accrocheuses.

Peut-être qu’étant donné le traitement brutal réservé à Joe Rogan, le premier méga-accord de podcast de Spotify, les émissions de Call Her Daddy ne sont pas censurées. Selon une critique de cette semaine, Spotify a conservé les 120+ épisodes de ‘Call Her Daddy’ intacts, ce qui contraste fortement avec la décision de la plateforme de streaming de supprimer des dizaines d’épisodes précédents de The Joe Rogan Experience.

Début avril, Digital Music News a révélé pour la première fois que Spotify avait discrètement supprimé 42 épisodes précédents de Joe Rogan, sans fournir d’explications sur les suppressions. Pressé sur la question, Rogan a admis plus tard qu’il avait accepté les suppressions comme condition de son pacte de 100 millions de dollars. Cela a rapidement conduit Rogan à être qualifié de vendu par les fans inconditionnels – et honnêtement, ils avaient raison.

Ces suppressions faisaient partie d’un accueil Spotify extrêmement rocheux pour Rogan. Après que le comédien / expert MMA ait signé son contrat Spotify, les membres du personnel de Spotify ont immédiatement demandé la suppression d’au moins une émission – une interview avec la critique transgenre Abigail Shrier – tout en exigeant une surveillance éditoriale des futurs épisodes pour contrôler les problèmes futurs. Les supérieurs de Spotify ont finalement repoussé et refusé de censurer davantage Rogan ou d’interférer autrement avec le podcast.

Bien sûr, Call Her Daddy est sensiblement différent de The Joe Rogan Experience, bien que la série se penche fréquemment (et comiquement) sur des discussions sexuelles torrides. Mais rien de tout cela n’est aussi controversé que certains des précédents invités de Rogan, du moins selon le jugement éditorial de Spotify.

Il convient également de noter que Rogan a un profil beaucoup plus important que Cooper. L’accord de Rogan a été estimé à 100 millions de dollars, tandis que celui de Cooper a été estimé à 20 millions de dollars par le Wall Street Journal (d’ailleurs, Variety a par la suite fixé l’évaluation de l’accord à plus de 60 millions de dollars, bien que cette estimation vertigineuse n’ait pas été vérifiée). Rogan est également devenu célèbre dans les mondes du MMA, de la comédie et même de la télé-réalité, ce qui a renforcé son profil de podcast et la taille de son public.

Ce niveau de renommée a cependant mis Rogan dans un bocal à poissons et a entraîné des explosions inattendues. Par exemple, lors d’une récente discussion sur les vaccins COVID-19, Rogan a conseillé aux jeunes de ne pas prendre le vaccin en raison de leur profil de risque réduit. Cette remarque improvisée, enterrée dans une discussion de trois heures, a provoqué une réaction explosive, Anthony Fauci et la Maison Blanche condamnant Rogan.

Rogan, cependant, a refusé de revenir sur les commentaires ou de s’excuser. En effet, il n’a répondu qu’avec désinvolture au contrecoup, et Spotify n’a pris aucune mesure. Cela fait probablement partie d’une toute nouvelle approche «sans intervention» de Spotify, conçue pour préserver l’authenticité et le public de ses podcasteurs vedettes – même si cela signifie supporter une certaine controverse et des protestations des employés en cours de route.