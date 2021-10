Spotify ouvre la liste d’attente pour acheter Car Thing, son étrange « lecteur intelligent » à 80 $

Spotify a un Car Thing, et bientôt vous pourrez aussi avoir un Car Thing. La société a annoncé jeudi qu’elle ouvrait la liste d’attente pour acheter l’appareil, qui coûte 80 $.

Car Thing est le premier produit matériel de Spotify et dispose d’un grand cadran facile à utiliser pour faire défiler les menus, ou vous pouvez contrôler l’appareil via l’écran tactile ou les commandes vocales « Hey Spotify ».

Au lancement, l’appareil a reçu une version limitée, basée sur un système d’invitation uniquement, mais ce n’est plus le cas.

Fait intéressant, l’appareil est complètement dépendant de votre smartphone ; il se connecte à iOS ou aux meilleurs téléphones Android via Bluetooth afin de lire de la musique dans votre voiture, ce qui n’est possible qu’à partir de la connexion Bluetooth ou AUX de votre téléphone. Il remplit essentiellement la même fonction que votre téléphone lorsqu’il est connecté à un véhicule, sauf maintenant avec un intermédiaire. Spotify dit qu’il fonctionne également avec Android Auto et Apple CarPlay, qui peuvent tous deux déjà se connecter à Spotify.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Compte tenu de son nom, il semble clair que même Spotify n’avait aucune idée de l’endroit où cette « chose » s’intégrerait réellement dans l’expérience de conduite d’une manière nouvelle ou utile. La page de configuration met même en évidence le caractère redondant de l’appareil :

Si vous pouvez actuellement écouter de la musique dans votre voiture avec votre téléphone, vous pourrez également le faire facilement avec Car Thing.

Cela dit, si vous souhaitez en acheter un pour libérer votre téléphone pendant que vous conduisez, c’est maintenant votre chance. Vous pouvez vous inscrire à la liste d’attente dès maintenant si vous résidez aux États-Unis et que vous ayez un compte gratuit ou payant.

Il convient de noter qu’un compte Spotify Premium est requis pour utiliser l’appareil, vous devrez donc prendre en compte ce coût supplémentaire si vous n’êtes pas déjà un abonné payant.

Fouettez-le bien

Revue Eye of the Temple : Spéléologie comme Indiana Jones

Eye of the Temple est un jeu de puzzle d’aventure VR unique dans lequel vous vous déplacerez physiquement au lieu d’utiliser les manettes de votre contrôleur pour vous déplacer. C’est une expérience libératrice idéale pour tous ceux qui aiment les puzzles.

Ne clignez pas des yeux et manquez ces accessoires

Ces accessoires amélioreront le potentiel de sécurité de vos caméras Blink

Les caméras Blink sont un moyen abordable d’auto-surveiller votre maison, mais elles n’atteindront pas leur plein potentiel d’elles-mêmes. Ces accessoires vous aideront à installer vos caméras plus facilement, à permettre un stockage local, à améliorer la durée de vie de votre batterie et même à les dissimuler afin qu’elles ne soient pas facilement repérables.