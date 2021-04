Spotify ouvre une autre liste de lecture à la publicité (même pour les abonnés payants)

Spotify ouvre sa deuxième liste de lecture personnalisée aux commandites publicitaires, servant des auditeurs «On Repeat».

La liste de lecture lancée en 2019 s’adresse aux utilisateurs qui écoutent leurs chansons préférées en boucle. Il s’agit de la deuxième liste de lecture personnalisée que Spotify a ouverte à la publicité depuis que « Discover Weekly » est devenu ciblable en 2019. Spotify dit que le ciblage de listes de lecture personnalisées donne aux marques la possibilité d’atteindre ses utilisateurs les plus engagés.

Par exemple, la liste de lecture «Discover Weekly» est fréquentée par les utilisateurs qui diffusent le double du nombre de personnes qui ne l’écoutent pas. « On Repeat » a un taux d’engagement similaire, se concentrant sur les super fans qui écoutent leurs favoris l’un après l’autre. Spotify a évité de mettre de la publicité dans ses listes de lecture pour les rendre plus attrayantes pour les utilisateurs.

Mais maintenant que les mélomanes sont désireux de découvrir de nouvelles musiques ou d’écouter leurs favoris – Spotify veut la monétiser. Les listes de lecture personnalisées de Spotify sont conçues par les algorithmes de l’entreprise. Son hub « Made For You » est adapté aux préférences d’écoute de chaque utilisateur, proposant à la fois Discover Weekly et d’autres collections telles que les nouvelles versions, les favoris, les suggestions, etc.

Les marques présentes sur 30 marchés mondiaux, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, peuvent désormais accéder aux commandites de listes de lecture Spotify.

ImpôtRapide est le premier annonceur américain à sponsoriser la playlist «On Repeat». L’élément de personnalisation de ces publicités en fait un moyen facile de cibler le marché. Mais avec une telle expérience de Spotify qui est monétisée d’une manière ou d’une autre – pourquoi les artistes gagnent-ils encore des cacahuètes?

Plusieurs artistes ont organisé des manifestations à l’extérieur du bureau de Spotify, exigeant des paiements de redevances plus élevés. Les artistes ont recherché la transparence sur l’évaluation de 70 milliards de dollars de Spotify, ses sources de revenus et tout système de payola pour la hiérarchisation des listes de lecture et des algorithmes que l’entreprise pourrait avoir.

«Nous avons exigé que Spotify arrête de lutter pour réduire les taux de redevance des auteurs-compositeurs, mais cela n’est pas résolu», a déclaré le Syndicat des musiciens et des travailleurs apparentés à Digital Music News. «Et bien sûr, nous avons exigé au moins un centime par flux. Ils n’ont pas fourni d’informations supplémentaires sur leur tarif par flux pour le moment, qui est actuellement calculé à 0,0038 USD », déclare UMAW.

Spotify est incapable de payer plus les musiciens, malgré la quantité d’argent versée dans ses coffres. C’est une triste situation de voir l’entreprise doubler et tripler ses revenus. Bientôt, les podcasts seront une offre entièrement différente sur Spotify – avec un abonnement séparé. Pourtant, Spotify continue de payer les artistes moins d’un centime par flux pour leur contenu.