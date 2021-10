Spotify, partenaire de Shopify pour offrir des options de marchandises intégrées aux artistes

Spotify (NYSE : SPOT) a officiellement dévoilé un partenariat de magasin de produits dérivés avec la plateforme de commerce électronique Shopify (NYSE : SHOP), et l’accord permettra aux artistes de présenter jusqu’à trois produits sur leurs profils Spotify.

Le service de divertissement audio basé à Stockholm et Shopify, dont le siège est à Ottawa, ont officiellement annoncé leur accord ce matin. Cet accord – qui arrive environ sept mois après qu’Amazon Music a dévoilé sa propre boutique de produits dérivés d’artistes – permettra à « tout artiste du monde entier » de se connecter à une boutique Shopify sur Spotify.

Mais pendant la « période bêta » actuelle du programme, les produits Shopify « ne seront visibles que par les auditeurs d’Australie, du Canada, de Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis ». Spotify ne semble pas avoir révélé publiquement quand les utilisateurs internationaux auront accès à les options de merch intégrées, mais à titre de référence, 42 % des 365 millions d’UAM de la société étaient basés en Amérique latine ou dans le reste du monde au deuxième trimestre 2021. (Spotify devrait publier ses détails de performance du troisième trimestre dans une semaine à partir d’aujourd’hui.)

En ce qui concerne les spécificités de l’intégration Spotify-Shopify, les artistes doivent connecter les deux profils pour proposer des articles aux auditeurs, en se connectant à Spotify for Artists, en accédant à « profil », en sélectionnant « merch » et en se connectant à Shopify à partir de là.

Et sur ce front, « vous ne pouvez lier qu’un seul magasin Shopify par artiste et vice versa », a clairement indiqué le géant du streaming musical, et « Shopify offre un essai gratuit de 90 jours à tous les artistes Spotify qui s’inscrivent pour la première fois . » Une fois cet essai terminé, « Basic Shopify », le forfait le plus abordable de la société de commerce électronique, coûtera aux utilisateurs 29 $ par mois, selon le site Web de Shopify ; « Shopify » coûte 79 $ par mois, avec « Advanced Shopify » au prix de 299 $ par mois.

Enfin, en termes de nuances de l’accord, les artistes « peuvent publier jusqu’à 250 articles de merch de Shopify à Spotify pour les artistes », mais comme mentionné initialement, les professionnels devront alors « choisir jusqu’à 3 de ces articles à afficher sur » leurs profils. .

Un examen rapide des pages Spotify de deux artistes montre que les options de marchandise sont (au moins sur mobile) présentées en dernier, sous les listes de lecture, les suggestions « les fans aiment aussi », les détails de la tournée et, si activé, les choix de collecte de fonds, pour n’en nommer que quelques-uns. En appuyant sur un produit, vous accédez à une description sur Spotify, tandis qu’un bouton « Achetez-le maintenant » dirige ensuite les fans vers Shopify pour finaliser l’achat.

L’intégration de Shopify semble représenter la dernière d’une longue série de mouvements d’expansion de Spotify, qui s’est tourné vers le podcasting, les services promotionnels, les options publicitaires renforcées, l’audio social, la diffusion en direct et plus encore en 2021 dans le cadre d’un effort plus large pour dépasser les marges très minces de la musique enregistrée.