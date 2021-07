Spotify perd lentement des parts de marché au profit de ses rivaux, dont Tencent et Amazon

Un nouveau rapport a révélé que Spotify, malgré l’ajout du plus grand nombre d’abonnés nets de tous les services de streaming musical entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, perd lentement des parts de marché au profit de concurrents tels que YouTube Music, Tencent Music et Amazon Music.

MIDiA Research a divulgué ces détails et d’autres dans une analyse récemment publiée, notant d’emblée que 2020 a apporté quelque 100 millions de nouveaux abonnés aux services de streaming à l’industrie de la musique, contre un ajout net de 83 millions de comptes payants en 2019. Le premier trimestre 2021 a livré presque 20 millions d’abonnés supplémentaires pour le moment, portant le total mondial à 487 millions, révèle le texte.

Comme mentionné initialement, Spotify, en ajoutant 27 millions d’utilisateurs premium nets entre le premier trimestre 2020 et les trois premiers mois de 2021, a surpassé les plateformes de streaming concurrentes, indique le rapport. Néanmoins, la part de marché des abonnés du service basé à Stockholm a chuté de 2% en glissement annuel, à 32%, en raison de la croissance nettement plus rapide du propriétaire de YouTube Music Google (60% de croissance en 2020), Tencent Music (40%) et Amazon Music ( 27 pour cent), indique le document.

Apple Music (classé deuxième en part de marché des abonnés, à 16%) a connu une croissance de 12% sur l’année, poursuit le texte. Amazon Music et Tencent Music à égalité au troisième rang des parts de marché du streaming musical au premier trimestre 2021, à 13 % chacun, suivis par Google (huit pour cent), NetEase (quatre pour cent), Deezer (deux pour cent), Yandex (deux pour cent), Pandora (un pour cent) et “autres” (neuf pour cent), selon le rapport.

Il convient également de noter que les marchés émergents ont fortement contribué à la croissance du nombre d’abonnés, les fans en Amérique latine, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde représentant les six dixièmes des gains des comptes payants. En partie parce que le prix d’abonnement mensuel de Spotify et d’autres services varie selon les régions (les fans des marchés émergents payant comparativement moins, de manière générale), cependant, le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a diminué de 9% en 2020.

À l’avenir, il sera intéressant de surveiller l’impact des tendances sur le modèle commercial de Spotify et, plus important encore, les chèques de paie des services de streaming que les artistes reçoivent. Sur ce dernier front, les données suggèrent que Taux de redevance par flux de Spotify est tombé malgré la netteté hausse des revenus et des abonnés inauguré par la dernière demi-décennie.

En outre, les revenus de la société ont légèrement baissé entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, et des augmentations supérieures ont confirmé lors d’un événement de diffusion en direct «Stream On» plus tôt cette année que quelque 60 000 nouvelles pistes sont ajoutées quotidiennement au service. Comme le taux de redevance par flux de l’entité dépend des pièces de chaque créateur proportionnellement au total des flux, on pourrait supposer que ce taux de compensation (ainsi que les chèques de paie reçus par de nombreux actes) continuera de baisser dans les mois et les années à venir – bien que Les options de streaming « propulsées par les fans » apparaissent désormais comme une alternative possible pour les créateurs.

En ce qui concerne les efforts visant à améliorer les revenus au milieu de la baisse de l’ARPU, Spotify est le fer de lance d’initiatives controversées de « marché bilatéral » et augmente les prix dans certaines régions. Et en ce qui concerne l’impact susmentionné sur le modèle commercial des tendances des parts de marché, il convient de souligner en terminant que Spotify continue de faire des paris de plusieurs millions de dollars sur le podcasting et d’autres divertissements audio non musicaux.