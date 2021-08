Spotify permet désormais à tous les podcasteurs américains de définir leurs propres abonnements

Que souhaitez-vous savoir

Spotify a ouvert son programme d’abonnement aux podcasts à tous les podcasteurs américains. Les prix de l’abonnement ont été étendus à 20 contre les trois options d’origine. Les auditeurs internationaux auront accès à du contenu réservé aux abonnés à partir du 15 septembre.

Spotify a lancé ses abonnements payants à des podcasts à tester en avril avec un nombre limité de créateurs. La société a maintenant étendu le programme, permettant à tous les podcasteurs des États-Unis de vendre des abonnements à leurs auditeurs.

Le programme est disponible via Anchor, la plate-forme de création et de distribution de podcasts de Spotify, et les podcasteurs peuvent proposer des épisodes sélectionnés en tant que contenu réservé aux abonnés. Au-delà de Spotify, ils peuvent également publier leur contenu sur d’autres plateformes via un flux RSS privé.

Les créateurs peuvent facturer à leurs abonnés un montant spécifique à partir de 20 niveaux de prix différents, à partir de 0,49 $. Mais avant de répertorier toutes les options de prix, Spotify affichera trois niveaux populaires, à savoir 0,99 $, 4,99 $ et 9,99 $. La société a déclaré que la tarification flexible est basée sur ce qu’elle a appris pendant la phase de test. Pendant cette période, le service de streaming a activé des abonnements premium pour 100 podcasts.

En plus de ces capacités, les podcasteurs peuvent également télécharger une liste d’abonnés qui comprend des adresses e-mail. L’objectif est d’aider à accroître l’engagement entre les créateurs et leurs abonnés en termes d’offre plus d’avantages.

Cependant, il n’y a pas d’option simple dans l’une des meilleures applications de podcast pour Android pour s’abonner à un podcast comme un bouton dédié, par exemple. Au lieu de cela, Spotify permet aux créateurs d’insérer un lien vers leur page d’abonnement dans les notes de l’émission.

Comme ce fut le cas pendant la période de test, Spotify ne taxera pas les créateurs pour leurs revenus d’abonnement. Au lieu de cela, ils peuvent conserver tous leurs revenus pour les deux prochaines années. Le service commencera alors à réduire ses revenus de 5% à partir de 2023. D’autre part, Apple prélève 30% des revenus de son service Podcasts pendant les 12 premiers mois, puis 15% les années suivantes.

Alors que le service d’abonnement aux podcasts est limité aux créateurs aux États-Unis pour l’instant, Spotify prévoit de déployer du contenu réservé aux abonnés aux auditeurs d’autres territoires à partir du 15 septembre. Cela dit, les créateurs en dehors du pays devront attendre un peu plus longtemps avant de peut accéder à la fonctionnalité.