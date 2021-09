Dans le cadre de ses efforts de longue date pour attirer les podcasteurs et les auditeurs, Spotify a permis aux créateurs de podcasts d’accéder aux adresses e-mail des fans qui s’abonnent à leurs programmes.

Les supérieurs de Spotify – qui ont connu une hausse notable du cours des actions hier après qu’Apple a assoupli sa « taxe » sur l’App Store – ont récemment détaillé la capacité des créateurs de podcasts à afficher les coordonnées de leurs abonnés. Pour référence, la plate-forme basée à Stockholm a fait plus que quelques investissements substantiels dans le podcasting, considérant apparemment le format de divertissement audio comme un moyen potentiel de diversifier les revenus, de dépasser les marges très minces de la musique et d’atteindre la rentabilité.

Plus précisément, 2021 a vu des accords de podcasting d’encre Spotify avec la WWE ainsi que l’hôte de Call Her Daddy Alex Cooper (dépenser entre 20 et 60 millions de dollars pour le programme), tandis que 2020 a apporté avec lui un contrat de podcast de 25 millions de dollars avec Meghan Markle et Le prince Harry, un accord probablement coûteux avec Michelle Obama et, bien sûr, un accord de 100 millions de dollars pour The Joe Rogan Experience.

De plus, un rachat de 250 millions de dollars de The Ringer, un achat de Megaphone de 235 millions de dollars et un accord de 230 millions de dollars pour Gimlet Media – sans parler des investissements dans un certain nombre d’autres podcasts exclusifs pour le moment – ​​signifient que Spotify semble avoir chuté de plus de 1 $. milliards sur le podcasting depuis 2019.

Gardant ces points à l’esprit, Spotify a officiellement ouvert à la fin du mois dernier les abonnements aux podcasts aux créateurs américains et, comme mentionné initialement, ceux qui facturent leur contenu peuvent accéder et utiliser les adresses e-mail des abonnés.

“Nous offrons désormais la possibilité aux créateurs de télécharger une liste d’adresses de contact pour leurs abonnés afin qu’ils puissent s’engager davantage avec leurs bases d’abonnés et offrir encore plus d’avantages », ont relayé les supérieurs de Spotify. Il n’est pas clair si les auditeurs soucieux de la confidentialité peuvent choisir de ne pas partager leurs coordonnées avec les créateurs de podcasts, ou si le point dissuadera les abonnés potentiels de payer pour des émissions publiées par des créateurs qu’ils ne connaissent pas.

Bien que Spotify ne prélève actuellement aucune réduction sur les revenus d’abonnement aux podcasts (à l’exception des « frais de traitement des paiements »), la société devrait commencer à percevoir cinq pour cent des bénéfices en 2023. Lorsque ces frais supplémentaires entreront en vigueur, il est possible que certains les podcasteurs pourraient tenter de compenser la baisse des revenus correspondante en commercialisant des marchandises et du contenu non-podcast – ou en aidant les entreprises à le faire, en tenant compte de la démographie unique des auditeurs de l’émission et du public concerné.

Dans tous les cas, il vaudra la peine de suivre l’impact de la disponibilité des adresses e-mail à long terme, d’autant plus que les auditeurs de podcasts de Spotify continuent de représenter une petite partie des utilisateurs globaux. Certes, environ un quart des 365 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) de Spotify « se sont engagés » – pas nécessairement écoutés du début à la fin – des podcasts au deuxième trimestre 2021.

Il va de soi qu’un pourcentage beaucoup plus faible de MAU que cela écoute régulièrement des podcasts dans leur intégralité, un groupe plus petit étant néanmoins abonné à un ou plusieurs podcasts. Et comme les e-mails des podcasteurs (et potentiellement d’autres sociétés ou individus affiliés) n’atteindront que ces derniers fans, ils pourraient s’opposer à la politique globale.