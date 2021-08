Spotify permettra désormais à tous les podcasteurs américains de facturer les abonnements aux podcasts

Spotify est en passe de conquérir le monde du streaming audio. Le service compte depuis longtemps plus d’abonnés que tout autre sur le marché, mais ses ambitions ne cessent de croître. Ce mardi, Spotify a annoncé qu’il avait ouvert les abonnements aux podcasts à tous les podcasteurs aux États-Unis. Cela signifie que si vous publiez un podcast sur Spotify, vous pouvez désormais facturer vos auditeurs. À partir de maintenant, vous devriez voir une option pour marquer les épisodes comme réservés aux abonnés dans Anchor.

Les abonnements Spotify Podcast sont ouverts à tous les créateurs américains

En plus d’étendre le programme, Spotify met également à jour les abonnements aux podcasts. À l’avenir, il y aura 20 niveaux de prix disponibles pour les podcasteurs. Cette gamme d’options plus large permettra aux créateurs de cibler leurs publics spécifiques. Les créateurs pourront également télécharger une liste d’adresses de contact pour les abonnés. Cela augmentera le niveau d’engagement que les créateurs peuvent offrir.

D’ici 2023, les podcasteurs conserveront 100 % des revenus d’abonnement qu’ils gagnent (hors frais de traitement des paiements). À partir de 2023, Spotify facturera des frais de 5%. À titre de comparaison, Apple conserve 30 % des revenus d’un podcast la première année et 15 % chaque année par la suite.

L’élément le plus convaincant des abonnements aux podcasts de Spotify est peut-être la flexibilité qu’ils permettent. Anchor permet non seulement aux podcasteurs de publier directement sur Spotify, mais leur fournit également des flux RSS privés que les auditeurs peuvent utiliser pour s’abonner sur d’autres plateformes. Spotify souligne également que son application est disponible sur iOS et Android ainsi que sur les haut-parleurs, les consoles de jeux, les voitures et les navigateurs. Fondamentalement, il ne devrait jamais être un problème d’atteindre les abonnés, quelle que soit la plate-forme qu’ils choisissent.

“Nous pensons qu’offrir du contenu réservé aux abonnés sur Spotify, où il peut être découvert par notre base d’utilisateurs de 365 millions d’auditeurs mensuels, permettra à davantage de ce contenu de gagner des audiences et d’établir de véritables liens avec eux”, a déclaré la société dans un communiqué. Libération. « C’est également la raison pour laquelle nous fournissons aux créateurs les coordonnées de leurs abonnés : nous comprenons que les créateurs veulent s’approprier leurs relations avec les auditeurs, et nous avons l’intention de renforcer cela. »

Les abonnements s’internationalisent

Enfin, Spotify a révélé que les auditeurs internationaux auront accès à du contenu réservé aux abonnés le 15 septembre. Il apparaîtra dans le même flux que le reste du contenu une fois qu’ils seront abonnés. De plus, dans les semaines à venir, les abonnements aux podcasts seront mis à la disposition des créateurs en dehors des États-Unis.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la configuration des abonnements aux podcasts, regardez cette vidéo utile :