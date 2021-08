Spotify Plus en cours de test – un nouveau niveau payant, mais toujours avec des publicités

Spotify teste un nouveau niveau payant connu sous le nom de Spotify Plus, pour se situer entre les niveaux gratuit et Premium. La bonne nouvelle est le prix ; la mauvaise nouvelle que vous entendrez toujours des publicités…

Si vous êtes frustré par les restrictions imposées par Spotify sur les comptes gratuits, mais que vous ne voulez pas débourser 9,99 $/mois pour un compte Premium, Spotify Plus pourrait détenir la réponse, à seulement 0,99 $/mois. Le nombre d’annonces que vous entendez est le même, mais vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre écoute.

The Verge a les détails.

Il n’impose aucune limite sur le nombre de pistes que vous pouvez sauter par heure. Les utilisateurs sont également libres de choisir les chansons spécifiques qu’ils souhaitent écouter, plutôt que de se limiter principalement à mélanger les albums et les listes de lecture. […]

La nouvelle du nouveau niveau de test a été initialement partagée avec The Verge par un lecteur (merci Gustovo !) et confirmée plus tard par Spotify dans un communiqué. “Nous travaillons toujours pour améliorer l’expérience Spotify et nous effectuons régulièrement des tests pour éclairer nos décisions”, a déclaré un porte-parole. « Nous effectuons actuellement un test d’un plan d’abonnement financé par la publicité avec un nombre limité de nos utilisateurs. »

Cependant, Spotify a averti qu’il n’y a aucune garantie que le nouveau niveau sera lancé sous sa forme actuelle. « Certains tests finissent par ouvrir la voie à de nouvelles offres ou à des améliorations, tandis que d’autres ne fournissent que des apprentissages. Nous n’avons pas d’informations supplémentaires à partager pour le moment.