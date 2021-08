Spotify Plus est un niveau financé par la publicité moins cher avec des avantages Premium supplémentaires

Oliver Cragg / Autorité Android

TL;DR

Spotify teste actuellement un nouveau niveau financé par la publicité qui donne aux utilisateurs plus de contrôle sur le service. Baptisé Spotify Plus, il comprend quelques fonctionnalités Premium mais ne coûte que 0,99 $ par mois. Il n’y a aucun mot qu’il se déroulera comme un plan officiel.

Spotify teste un nouveau niveau financé par la publicité qui regroupe certains avantages Premium à un prix beaucoup plus bas.

Repéré pour la première fois par The Verge, Spotify Plus coûte 0,99 $ par mois, une fraction du coût du forfait Premium. Avec ce prix inférieur, les utilisateurs bénéficient également des fonctionnalités de base de Premium, telles que des sauts de pistes illimités par heure (contre six pour le niveau gratuit) et la possibilité de lire n’importe quelle piste qu’ils souhaitent.

On ne sait pas encore si Plus offre d’autres avantages exclusifs à Plus, comme une lecture à débit binaire plus élevé ou des téléchargements de chansons pour une lecture hors ligne. Néanmoins, à son prix, Plus semble un excellent moyen de profiter de Spotify sans débourser dix fois plus d’argent par mois.

Il y a une grande mise en garde, cependant. L’une des principales raisons pour lesquelles Plus est si bon marché est sa dépendance à la publicité. Certains utilisateurs pourraient bien payer 9 $ supplémentaires pour un service ininterrompu, surtout s’ils comptent sur Spotify lors de réunions sociales. Spotify ne précise pas comment il mettra en œuvre les publicités.

Voir également: Comment tirer le meilleur parti de votre compte Spotify Premium ou gratuit

Même ainsi, Plus semble être un jeu intelligent de Spotify. Un plan de passerelle pour ceux qui ne peuvent pas se permettre Premium ou qui veulent simplement plus de contrôle sur la plate-forme devrait l’aider à intégrer plus d’utilisateurs.

Pour l’instant, Spotify Plus n’est disponible que pour un « nombre limité » d’utilisateurs, selon une déclaration envoyée à The Verge. Il n’y a pas non plus de confirmation qu’il sera déployé en tant que partie officielle des offres de Spotify.