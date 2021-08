Spotify Plus est un plan financé par la publicité à 0,99 $ avec les meilleurs avantages de Premium

Tout service de streaming individuel est relativement abordable. Le problème est que la plupart des gens sont abonnés à plusieurs services de streaming. Beaucoup de ces services de streaming offrent une variété de plans pour répondre à différents publics. Netflix Basic, par exemple, coûte 8,99 $ par mois pour la vidéo SD sur un seul écran. Pendant ce temps, Netflix Premium propose quatre écrans et une qualité Ultra HD pour 17,99 $ par mois. Spotify est le plus grand streaming musical sur Terre, mais la seule différence entre ses forfaits est le nombre de comptes qu’ils proposent. Cela pourrait changer avec l’introduction de Spotify Plus.

Tel que rapporté par The Verge, Spotify teste actuellement un nouveau niveau d’abonnement qui se situerait entre ses forfaits gratuit et premium. Spotify Plus conserverait de nombreux avantages de Spotify Premium, mais proposerait des publicités. Bien qu’il y ait des coupures publicitaires, Spotify Plus permettrait aux utilisateurs de choisir des chansons et des albums et leur donnerait également la possibilité de sauter autant de pistes qu’ils le souhaitent.

Si vous avez déjà utilisé le niveau gratuit de Spotify, vous savez à quel point il peut être restrictif. Les utilisateurs gratuits ne sont autorisés à sauter que six pistes par heure. De plus, ils ne peuvent pas lire des chansons et des albums individuels. En dehors de quelques listes de lecture sélectionnées, ils doivent mélanger pour écouter de la musique sur le service.

Un lecteur a informé The Verge du plan d’abonnement non annoncé cette semaine. Les captures d’écran révèlent que, au moins pendant les tests, Spotify Plus ne coûte que 0,99 $ par mois. C’est un dixième du prix de Spotify Premium, qui commence à 9,99 $ par mois pour les comptes individuels. Premium Duo ajoute un deuxième compte pour 12,99 $ par mois, tandis que Premium Family comprend six comptes pour 15,99 $ par mois. De plus, si vous êtes étudiant, il existe également un forfait étudiant qui coûte 4,99 $ par mois.

Spotify a depuis confirmé l’existence du test Spotify Plus dans un communiqué.

Spotify confirme que Spotify Plus est réel

“Nous travaillons toujours à améliorer l’expérience Spotify et nous effectuons régulièrement des tests pour éclairer nos décisions”, a déclaré un porte-parole de Spotify à The Verge. « Nous effectuons actuellement un test d’un plan d’abonnement financé par la publicité avec un nombre limité de nos utilisateurs. »

La société a également clairement indiqué que tester une fonctionnalité ne garantit pas son lancement : « Certains tests finissent par ouvrir la voie à de nouvelles offres ou améliorations tandis que d’autres peuvent uniquement fournir des apprentissages. Nous n’avons pas d’informations supplémentaires à partager pour le moment.

Nous ne savons pas quand ni si Spotify Plus verra le jour. Cela dit, même si cela coûte plus de 1 $ par mois, cela pourrait être le juste milieu pour certains abonnés.

