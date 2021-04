Spotify pourrait commencer à utiliser vos données vocales pour vous proposer des publicités ciblées

Spotify a enfin annoncé aujourd’hui sa nouvelle fonctionnalité «Hey Spotify», qui permettra aux utilisateurs d’invoquer verbalement la fonction de recherche vocale de Spotify sans ouvrir l’application comme s’il s’agissait d’Alexa ou de l’Assistant Google. Il est actuellement déployé dans certaines régions des États-Unis sur les téléphones Android et iOS, bien que Spotify envisage d’étendre la disponibilité à l’avenir.

En écrivant aujourd’hui dans un article de blog, l’équipe Spotify a partagé quelques informations sur son approche de la confidentialité, imitant les approches adoptées par Google et Amazon:

Lorsque vous dites «Hey Spotify…», l’application commence à reprendre ce que vous dites et continue seulement jusqu’à ce qu’elle ait traité votre question ou demande. De plus, Spotify indiquera toujours – avec une tonalité visuelle ou audio intégrée à l’application – quand il reçoit votre entrée vocale. Le reste du temps, l’application écoute “Hey Spotify” en bref, des extraits de quelques secondes qui sont supprimés si vous ne le dites pas.

Bien que tout cela sonne bien, la mise en œuvre de “ Hey Spotify ” de Spotify peut également servir à réveiller ces vieilles théories du complot sur les assistants virtuels. Vous vous souvenez quand tout le monde pensait que Facebook vous écoutait et utilisait vos données vocales pour suggérer des publicités? La politique de confidentialité de Spotify indique qu’il le fera réellement.

Dans une section repérée par les gens d’Engagdet, Spotify dit qu’il utilisera les données vocales pour plusieurs choses, notamment pour suggérer des publicités plus pertinentes. Bien sûr, Spotify peut également les utiliser pour développer son programme d’annonces vocales, mais ce programme est pratiquement mort depuis un certain temps maintenant.

Les idées de Spotify sur l’utilisation des données vocales ont déjà sonné l’alarme parmi les chercheurs, et cette étape semble peu susceptible de dissiper ces inquiétudes.

Mais maintenant, Spotify semble vouloir aller plus loin. Ils ont déposé un brevet pour utiliser un logiciel de reconnaissance vocale à intelligence artificielle pour surveiller les conversations des auditeurs de musique et utiliser nos voix pour déduire des choses comme “le sexe, l’état émotionnel et l’accent” pour recommander de la musique et des publicités.

