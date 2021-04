Spotify pourrait écraser un nouveau service Apple passionnant avant même son lancement – .

Lors de son événement spécial Spring Loaded le 20 avril, Apple a annoncé que des abonnements payants seraient proposés à l’application Podcasts, permettant aux podcasteurs de facturer de l’argent aux auditeurs pour accéder à leurs émissions. À partir de mai, tous les créateurs pourront vendre des abonnements premium à leurs émissions qui peuvent inclure des avantages tels que l’écoute sans publicité, du contenu exclusif et un accès anticipé à de nouveaux épisodes. Les abonnements commencent à seulement 0,49 $ par mois.

Il y a cependant un hic. Afin d’activer les abonnements, les podcasteurs devront payer à Apple 19,99 $ par an et, pour la première année, Apple réduira de 30% les revenus générés par les abonnements. Dans les années suivantes, Apple baissera sa réduction à 15%. Cela n’a pas été aussi choquant, en particulier compte tenu des politiques d’Apple pour les applications vendues sur l’App Store, mais cela a laissé la porte ouverte à Spotify avec une offre beaucoup plus attrayante pour les créateurs.

Selon le Wall Street Journal, Spotify va annoncer un abonnement premium pour les podcasts sur son service la semaine prochaine, mais contrairement à Apple, il ne facturera rien aux créateurs pour participer au programme.

Spotify investit dans le podcasting depuis des années maintenant, mis en évidence par l’achat de 196 millions de dollars de The Ringer – un site Web de sport et de culture pop fondé par Bill Simmons qui héberge un réseau de dizaines de podcasts. Spotify a également conclu des accords exclusifs avec Joe Rogan, Barack Obama et Kim Kardashian, tout en mettant à jour ses applications mobiles, de bureau et de navigateur pour présenter les podcasts plus en évidence sur la page d’accueil.

Les podcasteurs devront désormais décider quelle plate-forme convient le mieux à leurs offres premium. D’une part, Apple met par défaut l’application Podcasts sur chaque iPhone et iPad, et il n’y a pas de frais d’abonnement supplémentaires associés à l’application. D’autre part, Spotify compte plus de 345 millions d’utilisateurs actifs par mois, et bien que ces utilisateurs devront payer pour accéder à tout ce que le service a à offrir, Spotify est le plus grand service de streaming musical de la planète. De plus, les créateurs n’auront pas à payer un centime pour apporter des abonnements premium à leurs podcasts sur Spotify.

Inévitablement, les créateurs vont suivre les auditeurs, et il peut s’agir de savoir quel service propose la meilleure sélection de contenus exclusifs. Spotify est désormais le seul endroit pour écouter des podcasts de The Ringer, Gimlet Media, Joe Rogan et Michelle Obama, mais Apple publie également ses propres podcasts originaux, y compris des émissions comme The Line et For All Mankind qui se connectent à son original. série sur Apple TV +.

«L’opportunité dans le domaine de l’audio est énorme. Nous pensons qu’il y a de la place pour tout le monde compte tenu de la portée et de l’ampleur de ce que ce média est devenu », a déclaré Dawn Ostroff, directrice du contenu chez Spotify, avant de dire comment Spotify se sépare de la concurrence:« D’autres entreprises considèrent l’audio comme un côté entreprise – c’est notre mission principale.

