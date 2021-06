Spotify pourrait se lancer dans des concerts virtuels et en direct pour se différencier d’Apple Music

in

Au cours des deux derniers mois, Spotify a essayé des concerts virtuels payants intégrés à l’application. Maintenant, un nouveau rapport de The Information indique que le service de streaming explore non seulement les événements virtuels, mais également les événements en direct. En cas de succès, le mouvement potentiel pourrait signifier une autre source de revenus pour Spotify, de meilleures relations avec les artistes et un moyen de se différencier d’Apple Music.

Des sources proches du dossier ont déclaré à The Information qu’avec Spotify envisageant une entrée sérieuse dans le secteur de l’événementiel, il utiliserait les riches données de sa plate-forme pour aider les artistes à planifier et à organiser des concerts virtuels et peut-être même en direct.

Pour les mini-concerts virtuels de mai et juin qu’il a récemment organisés, Spotify a vendu des billets à 15 $ chacun. Le rapport d’aujourd’hui indique que Spotify envisage de continuer à vendre des billets pour de futurs événements potentiels, ce qui offrirait une nouvelle source de revenus pour son activité de streaming, réputée pour ses faibles marges. Cependant, cela pourrait ne pas faire une grande différence dans les résultats de Spotify à court ou moyen terme.

Si l’entreprise décollait à plus long terme, cette décision pourrait aider Spotify à diversifier ses revenus au-delà de ce qu’il doit actuellement partager avec les labels de musique, à la suite de son expansion de près d’un milliard de dollars dans le podcasting. Mais l’impact sur les revenus à moyen terme sera probablement minime, car Spotify n’a pas l’intention d’essayer de rivaliser avec les géants qui dominent le secteur des événements majeurs, tels que LiveNation et Anschutz Entertainment Group, ont déclaré les gens.

Mais deux autres avantages notables seraient une opportunité pour Spotify d’améliorer sa relation avec les artistes et de les aider à décider où diffuser des émissions ainsi qu’à se démarquer d’Apple Music.

Au lieu de cela, le service de streaming musical pense qu’il existe une opportunité d’utiliser des données sur les habitudes d’écoute pour aider les artistes musicaux à planifier des concerts dans des zones moins peuplées, des marchés trop petits pour les grands titres et les grandes entreprises. Cette approche aiderait Spotify à montrer aux artistes comment cela peut aider leur carrière. Et en proposant des billets pour ses propres événements, Spotify peut aider à différencier son service de streaming de celui de son grand rival, Apple Music.

Apple organisait son iTunes Music Festival annuel en direct, renommé Apple Music Festival avant d’être annulé après une décennie de fonctionnement en 2017.

Il y a eu une variété d’événements Apple Music au cours des deux dernières années, y compris des concerts gratuits dans les Apple Stores. Mais rien de régulier comme les concerts virtuels et live payants que Spotify envisage.

Dans d’autres actualités Spotify, la société se rapproche du lancement de son service HiFi :

