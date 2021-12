Spotify préparerait une fonctionnalité pour noter les podcasts que vous écoutez | La technologie

La nouveauté de la plateforme de musique en streaming et de podcast est d’offrir la possibilité de noter les podcasts que nous écoutons au sein de Spotify avec des étoiles.

Spotify n’est pas que de la musique. Ces dernières années, le phénomène du podcast a gagné de nombreux adeptes et c’est qu’écouter les autres parler peut être quelque chose d’intéressant, d’instructif et, surtout, de divertissant.

Les plateformes de contenu en streaming ont pu se mettre à jour vers ces nouveaux formats et l’ont fait de différentes manières. Le premier est l’inclusion de ces contenus dans vos applications ou programmes.

Une autre façon a été de créer des sections spécifiques à ce sujet et, en plus, de faire la publicité de ces podcasts sur sa plateforme. Ce qui se passe, c’est que, jusqu’à présent, tout cela était à sens unique et les utilisateurs n’avaient rien à faire.

Les podcasts ont été diffusés et ces personnes après les avoir écoutés ne pouvaient porter aucun type de jugement de valeur sur ces contenus. Ainsi, partager avec d’autres utilisateurs ou avoir un petit échantillon d’acceptation était presque impossible.

Cette situation pourrait changer sous peu et le changement viendrait de la main de Spotify. Et, est-ce que la plate-forme de contenu en streaming envisagerait d’intégrer une fonctionnalité avec laquelle les utilisateurs peuvent évaluer les podcasts.

Spotify a fait l’annonce sur son blog officiel. Dans cette déclaration ce qu’ils disent c’est qu’ils ont lancé une mise à jour dans leur application qui permettra de noter les podcasts écoutés de 1 à 5 étoiles.

Ce score s’accumulera en dessous dudit podcast et la moyenne correspondante sera faite avec les votes des autres utilisateurs. L’intention de cette nouvelle mesure vient, selon Spotify, de faciliter le fait que les utilisateurs choisissent de nouveaux podcasts.

En ayant une note donnée par les gens, cela peut encourager les utilisateurs à essayer de nouveaux contenus qui, sans note des autres utilisateurs, pourraient passer complètement inaperçus.

Cette nouvelle fonctionnalité a déjà été publiée, bien qu’elle puisse ne pas apparaître sur votre appareil. La meilleure chose à faire est donc de regarder dans la boutique d’applications Android ou iOS pour voir si la dernière version est installée.