Spotify présente le plus écouté en 2021. Rencontrez les listes !

Il y a quelques jours, le célèbre Plate-forme Spotify a sorti ce qui a été le plus écouté durant cette année 2021, préparant les playlists idéales pour ce dernier mois de l’année.

Le 1er décembre, Spotify a partagé le Annonces des chansons, albums et artistes les plus écoutés de l’année.

Spotify a révélé quels étaient les artistes, chansons et albums les plus écoutés sur la plateforme en 2021.

La publication de ces données a été lancée en même temps que le très attendu Spotify Wrapped, une fonction Spotify qui rend chaque utilisateur conscient de ses chansons et des chanteurs les plus écoutés individuellement.

C’est ainsi qu’il a été annoncé que la chanson la plus vue sur Spotify en 2021 était le « permis de conduire » de la chanteuse de 18 ans Olivia Rodrigo.

C’était le premier single de son premier album, il est sorti le 8 janvier 2021 et a rapidement dépassé les listes de lecture Billboard.

Ce fut sans aucun doute le premier des nombreux succès avec lesquels Olivia Rodrigo est rapidement devenue célèbre.

« Permis de conduire » a surclassé « MONTERO » de Lil Nas X, « STAY » de The Kid LAROI et Justin Bieber, « good 4 u » d’Olivia Rodrigo et « Levitating » de Dua Lipa, qui occupent les positions suivantes dans cet ordre.

En revanche, le portoricain Bad Bunny a réussi pour la deuxième année consécutive à être sacré artiste le plus écouté sur Spotify dans le monde, avec plus de 9,1 milliards de vues sur la plateforme.

La liste est suivie de Taylor Swift, BTS, Drake, Justin Bieber, The Weeknd, J Balvin, Ariana Grande, Olivia Rodrigo et Juice WRLD dans cet ordre.

Alors que la jeune Olivia Rodrigo est devenue, succès après succès, l’une des artistes les plus titrées du moment.

Son premier album « SOUR » a été de loin le plus écouté sur Spotify en 2021, et ses singles « drivers license » et « good 4 u » figurent individuellement sur la liste des chansons les plus jouées.

Ensuite, la première place des chanteurs les plus écoutés a été prise pour la deuxième année consécutive par le Portoricain Bad Bunny, et à la deuxième place l’Américaine Taylor Swift, devenant l’artiste féminine la plus écoutée sur Spotify.

En 2021, Taylor Swift a dominé les listes de lecture sans avoir besoin de publier un contenu entièrement nouveau.

Le 9 avril de cette année, il a sorti « Fearless: Taylor’s Version », un réenregistrement de son album de 2008 « Fearless », et le 12 novembre, il a sorti « Red: Taylor’s Version », un réenregistrement de son album de 2012 « Red « . .

Taylor sort de nouvelles versions de ses anciens albums dans le cadre d’une stratégie commerciale car son ancien label détient les droits sur les masters de ces albums avec lesquels il est devenu célèbre il y a plus de dix ans.