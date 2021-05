Spotify Price Hike Incoming – Voici chaque plan de musique en streaming affecté

Une hausse des prix Spotify est imminente pour plusieurs plans au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Voici les détails.

Spotify a commencé à envoyer des e-mails aux abonnés concernant les modifications apportées à leurs comptes. Les changements affectent les plans étudiant, duo et familial en Europe et au Royaume-Uni. Les changements semblent limités aux abonnements au plan familial aux États-Unis, à partir du 30 avril. Les abonnements uniques à Spotify Premium ne sont pas affectés par la hausse des prix.

Le prix du plan Spotify Family passe de 14,99 $ à 15,99 $ aux États-Unis. Les tarifs Duo, Premium et Student restent les mêmes – pour le moment. Il semble que l’Europe et le Royaume-Uni absorbent la majeure partie de la hausse des prix de Spotify.

Au Royaume-Uni, Spotify Student passera de 4,99 £ à 5,99 £ par mois. L’abonnement Duo pour deux personnes passe de 12,99 £ à 13,99 £ par mois. Les abonnés au plan familial verront également leur prix augmenter de 14,99 £ à 16,99 £ par mois.

Ces augmentations de prix se reflètent dans une poignée de pays dispersés en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Les pays européens verront Student passer de 4,99 € à 5,99 € par mois et Duo passer de 11,99 € à 12,99 € par mois. Les abonnés au plan familial européen bénéficient de la plus grande hausse de prix Spotify de tous, passant de 14,99 € à 17,99 € par mois.

Tous les abonnés Spotify existants auront un mois supplémentaire aux anciens prix. La nouvelle facturation n’interviendra qu’en juin. «Nous proposons une variété de plans d’abonnement adaptés aux besoins de nos utilisateurs, et nous mettons parfois à jour nos prix pour refléter les facteurs macroéconomiques locaux et répondre aux demandes du marché tout en offrant un service inégalé», déclare un porte-parole de Spotify.

Spotify compte plus de 150 millions d’abonnés payants, mais on prévoit un ralentissement de la croissance des abonnés.

La hausse des prix des forfaits Famille, Duo et Étudiant n’affecte pas les abonnés individuels. Spotify fait face à la pression des syndicats d’artistes et de musiciens au Royaume-Uni pour payer un salaire décent et équitable. La pression pour payer un cent par flux augmente, en particulier après qu’Apple Music a révélé son modèle de revenus.

Spotify publiera ses derniers résultats cette semaine, ce qui apportera probablement des éclaircissements. Les musiciens devraient continuer à faire pression sur Spotify pour qu’il paie plus par flux de redevances – c’est l’un des plus bas de l’industrie du streaming musical. Digital Music News a largement rendu compte des taux de redevances et de leur chute au fil des ans.

Pendant ce temps, le PDG de Spotify, Daniel Ek, rêve de posséder un club de football avec ses milliards mal acquis en «révolutionnant» l’industrie de la musique. Spotify sait qu’il est sur le côté perdant de l’augmentation du taux de redevance, donc une hausse des prix est la première étape pour rendre cela possible. 35% des musiciens britanniques ont déclaré qu’ils seraient prêts à payer plus pour la musique en streaming si elle allait directement aux artistes.