Spotify propose enfin à tous les utilisateurs une fonction de paroles en temps réel : comment l’utiliser

Spotify permettra également aux utilisateurs de partager des paroles sur les réseaux sociaux.

Spotify : Spotify a finalement annoncé le déploiement de sa fonction de paroles en temps réel à travers le monde, au lieu de continuer à l’offrir uniquement dans certains pays. Pour cette fonctionnalité, Spotify a travaillé avec Musixmatch, qui prétend proposer les paroles de plus de 8 millions ou 80 lakh de chansons. Ces paroles seront désormais accessibles sur toutes les plateformes sur lesquelles Spotify propose une application, ce qui signifie que l’application Spotify sur iOS, Android, les Smart TV, les ordinateurs de bureau ainsi que les consoles de jeux bénéficieront de cette fonctionnalité. De plus, les auditeurs gratuits et premium bénéficieront de cette fonctionnalité.

Les paroles sont déjà disponibles pour la plupart des chansons sur Amazon Prime Music, concurrent de Spotify, et elles sont utiles car les auditeurs peuvent utiliser les paroles pour chanter leurs morceaux préférés. Mais Spotify permettra également aux utilisateurs de partager des paroles sur les réseaux sociaux. Comme Prime Music, la fonction de paroles sera disponible dans la majorité de la bibliothèque Spotify.

Pour accéder aux paroles sur Spotify à l’aide de l’application mobile, tout en écoutant une chanson, les utilisateurs doivent cliquer sur « Vue en cours de lecture », puis balayer vers le haut depuis le bas de l’écran. Ici, les paroles de la piste défileront toutes seules en synchronisation avec la chanson. Ensuite, les utilisateurs peuvent simplement cliquer sur le bouton « Partager » en bas de l’écran des paroles, puis sélectionner la partie des paroles qu’ils souhaitent partager ainsi que la plate-forme de médias sociaux sur laquelle ils souhaitent le partager.

D’autre part, pour l’application de bureau Spotify, les utilisateurs devraient cliquer sur l’icône du microphone dans la barre « En cours de lecture » ​​lorsqu’une chanson est en cours de lecture. Cela montrera aux utilisateurs les paroles de la chanson en temps réel.

Pendant ce temps, sur l’application Spotify TV, les utilisateurs devraient ouvrir la « vue en cours de lecture » ​​sur une chanson et, tout en écoutant une chanson, ils devraient accéder au « bouton paroles » dans le coin droit et le sélectionner. Cela activerait les paroles dans la vue « En cours de lecture ».

