Spotify rachètera jusqu’à 1 milliard de dollars d’actions alors que les actions atteignent le plus bas de 2021

L’action Spotify (NYSE : SPOT) s’est séparée de plus de 30% de sa valeur depuis le début de l’année – en plus de chuter à un creux de 2021 d’environ 202 $ par action plus tôt cette semaine. Aujourd’hui, les dirigeants de l’entreprise ont officiellement dévoilé un programme de rachat d’actions d’un milliard de dollars.

Les dirigeants de Spotify ont détaillé leurs plans de rachat d’actions via un communiqué officiel aujourd’hui. Comme mentionné, l’initiative arrive au milieu d’une baisse considérable du cours des actions de la société de divertissement audio basée à Stockholm, qui se négociait à 216,64 $ par action (une hausse de 5,56 % le jour même) lorsque le marché a fermé cet après-midi. Le chiffre reflète une baisse de 38% au cours des six derniers mois ainsi qu’une baisse d’environ 12,5% au cours du seul mois dernier.

Prévu pour démarrer «au troisième trimestre 2021», le programme de rachat d’actions de Spotify comprendra jusqu’à 10 000 000 d’actions ordinaires, le conseil d’administration ayant affecté un maximum de 1 milliard de dollars de dépenses à l’entreprise. L’« autorisation de rachat » d’actions SPOT prendra fin le mardi 21 avril 2026, a également précisé la société, et « le moment et le nombre réel d’actions rachetées dépendront de divers facteurs, notamment le prix, les conditions générales de l’activité et du marché, et des opportunités d’investissement alternatif.

Sur ce dernier front, Spotify – qui a payé entre 20 et 60 millions de dollars pour les droits de Call Her Daddy en juin, en plus de laisser tomber un total d’environ 1 milliard de dollars sur les sociétés de podcast et le très populaire Joe Rogan Experience – ” continuera prioriser les investissements agressifs pour faire croître l’entreprise.

Le programme de rachat n’oblige pas Spotify à acquérir un nombre défini de ses actions, les montants supérieurs indiqués en conclusion, et peut être résilié « à tout moment ». Le directeur financier de Spotify, Paul Vogel, a vanté le rachat ainsi que sa vision ambitieuse du potentiel de croissance à long terme de l’entreprise.

« Cette annonce démontre notre confiance dans les activités de Spotify et les opportunités de croissance que nous voyons sur le long terme », a déclaré Vogel, qui travaille chez Spotify depuis plus d’une demi-décennie. “Nous pensons qu’il s’agit d’une utilisation attrayante du capital, et sur la base de la solidité de notre bilan, nous continuons à voir de nombreuses opportunités d’investir et de développer notre entreprise.”

Inutile de dire que cela vaudra la peine de suivre les performances de l’action Spotify dans les mois et les années à venir, d’autant plus que le programme de rachat s’intensifie. Il convient de noter ici que la valeur SPOT susmentionnée, bien qu’elle représente une baisse de 20% par rapport à il y a un an, marque une amélioration de 65 $ par action par rapport au début de 2020 ainsi qu’une augmentation de 100 $ par action par rapport à octobre 2019.

Certes, l’ascension de l’action Spotify – malgré la baisse de valeur depuis le début de 2021 – a semblé commencer sérieusement en mai 2020, lorsque le service a annoncé qu’il deviendrait la maison exclusive de The Joe Rogan Experience. Ce dernier reste extrêmement populaire, comme mentionné, mais comme le pourcentage de MAU Spotify qui s’engagent dans le contenu de podcast est resté essentiellement stable depuis le quatrième trimestre 2020, il est possible que les créateurs de podcast émergents aient du mal à attirer des auditeurs dévoués.