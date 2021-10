Spotify rapporte des gains d’abonnés au troisième trimestre et une « augmentation » de l’engagement des podcasts

Spotify a ajouté 16 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) au cours du troisième trimestre 2021, dont sept millions de nouveaux abonnés, pour un total de 172 millions d’utilisateurs payants à la fin de la période de trois mois.

Spotify, basé à Stockholm, a divulgué ces statistiques et d’autres statistiques remarquables dans son analyse des performances du troisième trimestre 2021 qui vient d’être publiée. Les MAU ont dépassé les 381 millions fin septembre, tandis que les comptes payants, aux 172 millions susmentionnés, ont augmenté de 4 % en QoQ et de 19 % en glissement annuel, contre une amélioration de 19 % en glissement annuel et une augmentation trimestrielle de 5 % pour les MAU financées par la publicité.

Pour référence, les prévisions de Spotify pour le troisième trimestre 2021 prévoyaient 377 millions à 382 millions de MAU ainsi que 170 millions à 174 millions d’abonnés premium – ce qui signifie, bien sûr, que la société a atteint les critères de référence. De même, la plate-forme de divertissement audio a prédit que le troisième trimestre générerait 2,31 milliards d’euros à 2,51 milliards d’euros de revenus, et le total réel de la période s’élevait à 2,50 milliards d’euros (2,9 milliards de dollars au taux de change actuel) – en hausse de 27 % en glissement annuel et sept pour cent QoQ.

Au sein du chiffre d’affaires de Spotify au troisième trimestre 2021, les revenus premium ont généré un gain de 22% en glissement annuel (et de 6% en trimestre), à ​​2,18 milliards d’euros. D’autre part, les comptes financés par la publicité ont généré 323 millions d’euros sur le trimestre, en hausse de 75 % par rapport au troisième trimestre 2020 et de 17 % par rapport au deuxième trimestre 2021. Et le cash-flow libre est passé de 34 millions d’euros à 99 millions d’euros par trimestre.

En aparté pertinent sur ce dernier front, Spotify a également révélé qu’il avait lancé le mois d’octobre en se déchargeant « des deux tiers de sa participation dans DistroKid, réalisant un gain de 132 millions d’euros ». De plus, le « produit de la vente » a atteint 144 millions d’euros (167,07 millions de dollars), et DistroKid a annoncé en août avoir reçu un « investissement substantiel » d’une valorisation de 1,3 milliard de dollars.

En ce qui concerne la répartition régionale des MAU de Spotify, les totaux au troisième trimestre 2021 sont restés les mêmes, à savoir 34 % en Europe, 24 % en Amérique du Nord, 22 % en Amérique latine et 21 % dans le reste du monde, à l’exception d’un gain de 1 %. pour le reste du monde. « Nous avons connu une croissance à deux chiffres en glissement annuel dans toutes les régions, avec une force particulière dans le reste du monde, où la performance a été aidée par la reprise des activités marketing en Inde ainsi qu’une croissance supérieure aux prévisions aux Philippines et en Indonésie », a précisé Spotify.

La localisation des abonnés premium de Spotify (en pourcentage) est également restée la même depuis le deuxième trimestre 2021, à 40 % en Europe, 29 % en Amérique du Nord, 20 % en Amérique latine et 11 % dans le reste du monde.

En ce qui concerne les efforts de Spotify pour générer des revenus à partir d’accords controversés sur le marché bilatéral, Discovery Mode « a vu une croissance Q/Q des clients et une contribution au bénéfice brut », selon le rapport. Les recommandations sponsorisées (« Marquee ») « ont également continué à gagner du terrain au cours du troisième trimestre alors que nous nous développions sur davantage de marchés internationaux, notamment la France, Monaco, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche et le Liechtenstein », selon les dirigeants.

Et le podcasting, de son côté, a connu une envolée de 300 000 émissions au troisième trimestre 2021, avec 3,2 millions de programmes disponibles sur Spotify à fin septembre. Cet afflux de nouveaux podcasts comprend 32 « originaux et exclusifs » Spotify aux États-Unis et 76 émissions de ce type à l’échelle internationale..

« Le pourcentage d’UMA qui se sont engagés avec du contenu de podcast a continué d’augmenter tout au long du trimestre, marquant une accélération par rapport aux tendances du deuxième trimestre », note la publication, sans toutefois divulguer un pourcentage d’engagement précis. Cependant, le chiffre est resté stable à 25 % entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre de 2021 et a augmenté « modestement » au cours des premier et deuxième trimestres de 2021.

Enfin, Spotify a racheté au nord de 157 500 actions à un coût moyen de 222,86 $ pièce dans le cadre du programme de rachat d’actions d’un milliard de dollars qu’il a dévoilé en août. Les actions de la société (NYSE : SPOT) étaient en hausse d’environ sept pour cent au moment de la publication de cet article, pour un prix par action de 269,52 $.

Et pour le quatrième trimestre 2021, les supérieurs de Spotify prévoient de 400 à 407 millions de MAU, de 177 à 181 millions d’abonnés premium et un chiffre d’affaires de 2,54 à 2,68 milliards d’euros. Plus généralement, certains acteurs du secteur financier prévoient une croissance significative à long terme pour la plate-forme, qui a annoncé plus tôt ce mois-ci des options de merchandising basées sur Shopify.