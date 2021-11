Spotify Real-Time Lyrics est lancé dans le monde entier pour les utilisateurs gratuits et payants

Spotify déploie des paroles en temps réel dans le monde entier pour les utilisateurs gratuits et payants.

La fonctionnalité n’était auparavant disponible que dans un nombre limité de pays. Le partenaire pour les paroles de Spotify cette fois est Musixmatch, qu’il utilisait auparavant en 2016 avant de rompre cet accord.

À l’époque, Spotify avait suggéré que la scission était à l’amiable, mais pas Musixmatch. « Nous regrettons la fin de ce partenariat, mais nous devons avant tout garder notre produit et nos utilisateurs. Nous ne permettrons à personne d’ignorer notre modèle commercial », a écrit le fournisseur de paroles dans un article sur Medium à propos de la scission.

Spotify s’est ensuite associé à Genius pour sa fonctionnalité « Derrière les paroles ». L’année dernière, la fonction de paroles en temps réel est revenue, mais elle était limitée à 26 pays. Désormais, les paroles en temps réel sont disponibles dans le monde entier pour les utilisateurs gratuits et payants, partout où Spotify est disponible.

Comment accéder aux paroles sur Spotify – iOS et AndroidCommencez à lire une chanson et faites glisser vers le haut. Les paroles de la piste défileront à l’écran en temps réel pendant la lecture de la chanson. Partagez les paroles en appuyant sur le bouton « Partager ». Comment accéder aux paroles sur Spotify – BureauDans la barre « En cours de lecture », cliquez sur l’icône du microphone pendant la lecture d’une chanson. Les paroles commenceront à défiler. Comment accéder aux paroles sur Spotify – TVCommencez à lire une chanson dans la vue « En cours de lecture ». le bouton « Paroles ». Les paroles commenceront à défiler dans la vue « En cours de lecture » ​​une fois activée.

Les paroles en temps réel sont beaucoup plus utiles pour les sessions de karaoké et si vous voulez connaître les paroles réelles. Ne vous méprenez pas, une certaine connaissance de VH1 Behind the Music est excellente – mais Genius a une application pour cela.

Cela ressemble à un autre cas où Spotify s’entasse trop dans son application, plutôt que de se concentrer sur ce que les gens veulent réellement. Spotify dit qu’il interrompt la fonction « Derrière les paroles », il semble donc qu’il n’était pas aussi populaire qu’ils le pensaient. Si vous faites partie des dizaines de personnes qui ont aimé la fonction « Derrière les paroles », l’application Genius est disponible sur iOS et Android.