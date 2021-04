Spotify recule sur le brevet de recommandation de “ surveillance ” après des protestations continues

Plus tôt ce mois-ci, une collection d’activistes et de musiciens a appelé Spotify à abandonner son «brevet terrifiant» pour les recommandations basées sur la voix. Désormais, le service de streaming basé à Stockholm a signalé qu’il n’avait pas l’intention d’utiliser dans l’immédiat la technologie décrite.

Spotify a déposé le brevet en question, «Identification des attributs de goût à partir d’un signal audio», en février 2018, et l’USPTO a approuvé la demande en janvier 2021. Essentiellement, la technologie décrite permettrait au géant du streaming musical d’identifier « l’intonation, le stress et le rythme »dans la voix des utilisateurs, avant de mettre en évidence« l’état émotionnel d’un orateur fournissant la voix »et de recommander des chansons en conséquence.

Mais le groupe de défense des droits numériques à but non lucratif Fight for the Future s’est coordonné avec l’Union des musiciens et des travailleurs connexes (UMAW) dans une campagne intitulée «Stop Spotify Surveillance», exigeant que la plateforme «abandonne publiquement ce brevet et s’engage à ne pas utiliser de surveillance invasive. technologie sur les auditeurs. »

«Une telle pratique», ont précisé les organisateurs de la campagne, «serait profondément envahissante et pourrait exposer les utilisateurs de Spotify à des menaces de sécurité de la part des harceleurs ou de la surveillance du gouvernement.» De plus, ces organisateurs ont abordé plusieurs points que NPO Access Now a soulevés dans une lettre ouverte de sa propre initiative au début du mois d’avril, s’opposant à la mise en œuvre de la technologie.

Horacio Gutierrez, qui est responsable des affaires mondiales et directeur juridique de Spotify, a officiellement répondu aux préoccupations d’Access Now (et, à son tour, aux préoccupations des organisations susmentionnées) dans une lettre. Notant d’emblée que son entreprise prend la confidentialité des utilisateurs «très au sérieux», Gutierrez a également indiqué que «nous sommes impatients d’avoir un dialogue constructif».

Ensuite, avant de plonger directement dans le brevet, le supérieur de Microsoft de longue date, Gutierrez, a expliqué que Spotify avait pour objectif «d’innover dans tout ce qui concerne l’audio» – tout en reconnaissant qu’il avait «l’obligation d’innover de manière responsable».

«Spotify n’a jamais implémenté la technologie décrite dans le brevet dans aucun de nos produits et nous n’envisageons pas de le faire», poursuit le texte. «Nos équipes de recherche et développement envisagent et développent constamment de nouvelles technologies dans le cadre de notre cycle d’innovation continu. Parfois, ces innovations finissent par être mises en œuvre dans nos produits et parfois non.

«Je peux vous assurer que tous les produits que Spotify développe aujourd’hui et à l’avenir reflèteront notre engagement à mener nos activités de manière socialement responsable et à se conformer à la loi applicable.»

Dans un bref suivi de la lettre, Access Now, âgé de 12 ans, a déclaré qu’il était «ravi d’apprendre que Spotify n’avait actuellement aucun projet de déploiement de la technologie» – avant de réitérer ses appels à l’entreprise «à s’engager publiquement. de ne jamais utiliser, concéder une licence, vendre ou monétiser », a déclaré la technologie.

Au moment de la publication de cet article, Spotify ne semblait pas avoir répondu à la dernière demande de l’organisation à but non lucratif concernant la «surveillance». Il y a environ deux semaines, Spotify a lancé son mot de réveil «Hey Spotify» pour la sélection de musique mains libres, et le «Car Thing» est arrivé aux États-Unis la semaine dernière.