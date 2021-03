Spotify refuse de réintégrer Morgan Wallen dans sa liste de lecture «  Hot Country  »

Au cours des dernières semaines, Spotify a discrètement réintégré Morgan Wallen dans un certain nombre de listes de lecture de pays de haut niveau après l’avoir retiré début février. Mais la société s’arrête court à Hot Country, facilement sa plus grande playlist du genre.

Il semble que Spotify ne souhaite réintégrer Morgan Wallen que dans une certaine mesure. Au cours des dernières semaines, nous avons signalé des réintégrations impliquant plusieurs listes de lecture de pays Spotify, ainsi que la sortie de versions améliorées du dernier album de Wallen, Dangerous: The Double Album. Mais Digital Music News a maintenant appris que Spotify ne réintègre pas Wallen dans Hot Country, étant donné la «mauvaise optique» de la situation et la réaction agressive de ses propres employés.

Les fans de country sur Spotify connaîtront Hot Country comme le grand kahuna des listes de lecture country sur la plate-forme. C’est essentiellement ce que Rap Caviar est au rap et au hip-hop, et compte 6,24 millions d’adeptes. En effet, tout artiste country inscrit sur Hot Country est susceptible de ressentir une augmentation immédiate de l’attention et des fans – bien que Spotify soit maintenant entendu comme bloquant entièrement Wallen de la liste de lecture sans aucun plan à plus long terme pour la réintégration.

La décision intervient malgré une forte demande pour la musique de Wallen sur la plate-forme Spotify.

Le chanteur reste un pilier du classement Spotify des artistes et des chansons les plus joués, malgré – ou plus probablement à cause – de l’annulation massive de l’artiste par l’industrie de la musique en février. Dans le classement Spotify des chansons les plus populaires aux États-Unis, par exemple, «Wasted on You» de Wallen a récemment été classé aux côtés de chansons d’artistes hip-hop et pop traditionnels tels que Drake, Cardi B, Ariana Grande, Juice WRLD et Justin Bieber. D’autres chansons de Wallen se comportent également bien, avec plusieurs pistes dépassant les 100 millions de flux et alimentant une course record de 9 semaines pour Dangerous au sommet de plusieurs palmarès d’albums (avec un 10e probablement devant).

Malgré une concurrence sérieuse, Morgan Wallen reste l’artiste le plus vendu de 2021 et a déjà battu un record de ventes de tous les temps dans le genre de la musique country.

Cela met sans aucun doute la pression sur Spotify pour réintégrer l’artiste dans les listes de lecture nationales, bien qu’il semble maintenant que la société calcule un équilibre délicat. Début février, Spotify a supprimé Wallen de toutes ses listes de lecture, bien que la société ait également publié une version étendue de l’album ultra-populaire de l’artiste. Cette sortie semble être coordonnée avec le label de Wallen, Big Loud / Republic (Universal Music Group), qui a «suspendu indéfiniment» l’artiste en février.

Malgré les réintégrations limitées des listes de lecture, DMN apprend également que Spotify pourrait bénéficier d’une importante migration de fans de Morgan Wallen qui ont abandonné leurs stations de radio country locales.

Auparavant, Wallen avait été retiré de pratiquement toutes les stations de radio en Amérique. Mais cela a provoqué une réaction massive des auditeurs, ainsi que des menaces de cesser complètement d’écouter. En réponse, plusieurs stations à travers les États-Unis ont rétabli Morgan Wallen tranquillement (ou pas si silencieusement), même au mépris des ordres des entreprises.

Hier encore, Digital Music News a rapporté pour la première fois que plusieurs stations sous l’égide de Cumulus Media ont recommencé à jouer à Wallen, et plusieurs stations iHeartMedia pourraient également briser les rangs dans les jours à venir.

Une société qui refuse de bouger est l’Academy of Country Music, un groupe qui a interdit à Wallen d’être éligible aux récompenses après que l’artiste a été filmé en train de prononcer le mot n-mot le mois dernier. En conséquence, Wallen sera visiblement absent des Academy of Country Music Awards en avril, malgré les récents succès record de l’artiste. La semaine dernière, l’Académie a doublé son interdiction et aurait demandé que le nom de Wallen ne soit pas mentionné avant, pendant ou après la diffusion de la cérémonie de remise des prix.