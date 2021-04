Spotify refuse d’offrir des paiements de redevances Penny-a-Stream aux artistes

Il y a environ deux semaines, plusieurs musiciens ont organisé des manifestations devant les bureaux de Spotify aux États-Unis et à l’étranger, exigeant un taux de redevance par flux plus élevé. Maintenant, les organisateurs de la campagne ont révélé que la plate-forme de streaming basée à Stockholm avait refusé de payer un centime par pièce.

Pour récapituler, l’Union des musiciens et des travailleurs apparentés (UMAW) a organisé les manifestations, qui comprenaient une manifestation devant les bureaux du World Trade Center de Spotify. Un certain nombre d’individus se sont présentés à ce dernier événement, des photos et des images, la grande majorité des participants semblant avoir joué d’un instrument ou porter une pancarte.

L’un de ces panneaux indiquait «Justice At Spotify / Stop Fighting Artists», tandis qu’un autre (peut-être le plus populaire de ceux utilisés lors de l’événement) appelait le principal service de streaming musical à payer un centime par pièce. Le taux de redevance représenterait une augmentation considérable par rapport au paiement moyen actuel par flux de la plate-forme (et à ceux des services concurrents), bien que, comme mentionné initialement, Spotify a rejeté la demande, selon le syndicat.

L’UMAW a détaillé le suivi formel de l’entreprise dans une longue chaîne de tweets, indiquant d’abord: «Spotify a publié une réponse tentant de répondre à certaines de nos demandes. Nous sommes heureux que Spotify ait reconnu la légitimité de UMAW et des artistes du monde entier qui exigent un meilleur paiement et un meilleur traitement.

«Cependant, Spotify n’a répondu à aucune de nos demandes. L’entreprise rejette constamment la responsabilité sur les autres pour les systèmes qu’elle a elle-même construits et à partir desquels elle a créé sa valorisation de près de 70 milliards de dollars », a poursuivi le syndicat.

«Nous avons demandé la transparence, mais ce site Web» – ce qui signifie Loud and Clear – «ne répond à aucune de nos questions sur les sources de revenus de Spotify en plus des abonnements et des publicités, des programmes de payola pour la priorisation des listes de lecture et des algorithmes, ou les termes de leurs contrats avec grands labels.

«Nous avons exigé que Spotify arrête de se battre pour faire baisser les taux de redevance des auteurs-compositeurs, mais cela n’est pas résolu. Et bien sûr, nous avons exigé au moins un centime par flux. Ils n’ont pas fourni d’informations supplémentaires sur leur tarif par flux pour le moment, qui est actuellement calculé à 0,0038 USD », a écrit l’organisation, citant un chiffre qui pourrait bien provenir de l’analyse très citée de DMN sur les redevances Spotify.

Une étude récente a mis en lumière les avantages potentiels – y compris en termes de sécurisation des places de playlist convoitées – que les artistes de grands labels ont sur Spotify, qui a acquis l’application audio à commande vocale (et le concurrent de Clubhouse) Locker Room plus tôt cette semaine.

Par ailleurs, les employés de Secretly Group, une famille de maisons de disques indépendantes basée dans l’Indiana, se sont syndiqués il y a une semaine – et ont fixé une date limite jeudi soir pour la reconnaissance officielle des plus hauts gradés. Juste avant cette date limite, la direction a volontairement reconnu le syndicat, qui a ensuite remercié ses adhérents pour leur «soutien continu» alors qu’il entrait dans «le processus de négociation collective».