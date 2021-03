Spotify règle le procès pour contrefaçon de Sosa Entertainment d’un milliard de dollars

Il y a une semaine, Digital Music News a été le premier à signaler qu’un juge avait levé le séjour de 60 jours dans la confrontation très médiatisée de la salle d’audience de Sosa Entertainment avec Spotify – probablement parce que leurs pourparlers de règlement avaient échoué. Maintenant, cependant, les parties sont parvenues à un compromis et ont officiellement réglé l’affaire.

Le procès a débuté en novembre 2019, lorsque Pro Music Rights (PMR) et Sosa Entertainment ont accusé le service de diffusion en continu basé à Stockholm de ne pas avoir payé de redevances sur quelque 550 millions de flux – qui valoiraient au moins 1,65 million de dollars fin du taux de redevance par flux rapporté par Spotify, qui est d’environ un tiers d’un centime à un demi-centime).

À l’extrémité supérieure, le chiffre s’élèverait à 2,75 millions de dollars, bien que les dommages-intérêts dans cette affaire allaient bien au-delà des non-paiements. Au moment du dépôt de la plainte, PMR a révélé qu’elle cherchait plus d’un milliard de dollars de pénalités pour violation du droit d’auteur.

Spotify a nié les allégations et a riposté avec une contre-poursuite à multiples facettes, accusant PMR, Sosa et leur fondateur, Jake Noch, d’avoir exécuté «une campagne pluriannuelle de fraude et de harcèlement». De plus, la plate-forme de musique et de podcasting a allégué que Noch avait organisé un système pour «générer artificiellement des centaines de millions de flux frauduleux sur les chansons qu’il avait semées».

En janvier 2021, les entités ont déposé conjointement une demande de séjour de 60 jours, avec l’intention d’utiliser le temps nécessaire pour parvenir à un règlement. Mais comme mentionné initialement, un juge a levé cette suspension plus tôt en mars, et il est apparu que la négociation de deux mois s’était avérée incapable de produire un accord. De toute évidence, ce n’était pas le cas, comme le révèle un avis de règlement conjoint qui vient d’être déposé.

Bien que le document ne précise pas les termes du règlement (financier ou autre), il note que Spotify et Sosa Entertainment ont l’intention de déposer conjointement pour classer l’affaire «au plus tard» le vendredi 7 mai 2021. De plus, Sosa Entertainment et le fondateur de Pro Music Rights, Jake Noch, a fourni à DMN une déclaration sur le règlement, bien que Spotify n’ait pas abordé publiquement la question au moment de la publication de cet article.

«Spotify est un DSP très pro-musique et ils respectent et rémunèrent tous les titulaires de droits de propriété intellectuelle de manière adéquate et équitable. Nous sommes très heureux d’avoir une relation à long terme et continue avec eux », a déclaré Noch.

Le mois dernier, Pro Music Rights a déposé des documents supplémentaires auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) dans le cadre de son inscription directe de style Spotify. De plus, le PRO est actuellement en litige avec Meijer sur le prétendu manquement de la chaîne de supermarchés à honorer les termes d’un accord de performance publique.

Par ailleurs, Spotify reste impliqué dans un procès pour redevances impayées avec l’éditeur Eminem Eight Mile Style. Spotify a réfuté les allégations et a plaidé contre Kobalt Music Publishing, tandis que Eight Mile Style a désigné l’agence Harry Fox comme un autre défendeur fin janvier.

