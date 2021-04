Spotify relève ses tarifs en Europe: ce sont les nouveaux tarifs | La technologie

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Spotify. À partir du mois prochain, les tarifs Spotify augmenteront en Europe.

C’est l’une de ces nouvelles que vous ne voulez jamais lire lorsque vous êtes abonné à un service. Et qui n’est pas abonné à quelque chose aujourd’hui? Alors, tôt ou tard, vous savez qu’il va arriver, sans que vous puissiez faire quoi que ce soit, sauf vous retirer du service ou payer l’augmentation des frais.

Spotify a commencé à envoyer un e-mail aujourd’hui à ses abonnés en Europe, annonçant la hausse des taux, qui prendra effet dans quelques jours, au 30 avril.

Alors qu’aux États-Unis, seul le plan Famille augmente, en Europe tous les plans augmentent sauf Individuel. Voyons cela en détail.

Les abonnés au Royaume-Uni et en Irlande ont commencé à recevoir des e-mails les informant du téléchargement. The Verge a contacté Spotify, et a confirmé la montée en puissance «pour une poignée de pays d’Europe».

Pour le moment nous n’avons pas de confirmation officielle de la hausse en Espagne, mais s’il augmente dans plusieurs pays européens, il est fort probable qu’ici aussi.

Voici les prix actuels, au 26 avril, en Espagne:

Etudiant: 4,99 € par mois Individuel: 9,99 € par mois Duo: 12,99 € par mois Famille: 15,99 € par mois

Selon The Verge, dans “L’Irlande et une poignée de pays européens”, L’étudiant et le duo lèvent 1 euro par mois, et la famille pas moins de 3 euros par mois.

Ce sont les meilleurs écouteurs de sport que vous pouvez acheter dans différentes gammes de prix, en solde et qui bénéficient également de la livraison gratuite.

Si ces augmentations sont confirmées, les nouveaux prix à partir du 30 avril ressembleraient à ceci:

Etudiant: 5,99 € par mois Individuel: 9,99 € par mois Duo: 13,99 € par mois Famille: 18,99 € par mois

Cependant, il y a des divergences, car The Verge déclare que “Duo monte à 12,99 €”, alors qu’en Espagne, cela coûte déjà cela aujourd’hui. De plus, Spotify a déjà soulevé le plan Famille en février en Espagne, et il est rare qu’il le soulève à nouveau si tôt.

Nous mettrons à jour les nouvelles lorsque nous connaîtrons les prix officiels. Bien qu’ils entreraient en vigueur le 30 avril pour les nouveaux utilisateurs, si vous êtes abonné, ils sont reportés à juin.

Malgré avoir atteint 150 millions d’abonnés et 345 millions d’utilisateurs actifs il y a quelques semaines, Spotify a enregistré des pertes de 125 millions d’euros au cours des quatre derniers mois. Il en va de même pour Netflix.

L’enceinte intelligente la plus petite et surtout la moins chère d’Amazon. Il intègre Alexa avec toutes les fonctions de ses frères aînés mais dans une taille beaucoup plus compacte et polyvalente.

Pourquoi les services de streaming les plus performants ont-ils des pertes? Il y a de plus en plus de concurrence sur votre marché, avec Apple Music et YouTube Music gagnant des utilisateurs, ou Disney + et HBO Max dans le cas de Netflix. Et d’autre part il existe de plus en plus de types d’abonnement, et les gens ne peuvent payer qu’un nombre limité par mois.

Je l’ai annoncé depuis longtemps, mais l’éclatement de la bulle d’abonnement est inévitable. Et le pire de tout, c’est qu’ils ont incendié les navires derrière leur dos, liquidant les marchés de vente (physique et numérique) de la musique, du cinéma et des séries. Il n’y a pas de bouée de sauvetage à laquelle s’accrocher …

Des temps intéressants nous attendent, avec des réajustements drastiques des modèles d’abonnement.