Spotify repense les applications Mac et Web pour une expérience plus simple

Après avoir déployé une nouvelle mise à jour de l’application iOS, Spotify est en train de réorganiser ses applications de bureau, Mac et Web à partir d’aujourd’hui. Dans un article de blog, Spotify dit qu’il déploie une «nouvelle apparence améliorée pour l’application pour le bureau et le Web – alignant l’expérience et rendant les deux plus faciles à utiliser que jamais.»

Étant donné que l’expérience de bureau a servi de fenêtre originale sur le monde pour Spotify, ce n’était pas une tâche que nous avons prise à la légère. Il a fallu des mois de tests et de recherches, d’échanger avec les utilisateurs et de recueillir des commentaires. Désormais, nous sommes ravis de proposer un nouveau design épuré, plus de contrôles et une excellente nouvelle base permettant à nos auditeurs d’utiliser Spotify sur notre application de bureau et notre lecteur Web pour les années à venir.

Avec une toute nouvelle maison, Spotify facilite l’accès au contenu qui compte le plus dans votre bibliothèque et simplifie la création de listes de lecture avec la recherche intégrée. Une autre fonction introduite dans sa version de bureau est la possibilité de faire glisser et déposer des pistes directement dans votre liste de lecture.

Spotify redessine les principales fonctionnalités

Chercher: Cet onglet se trouve maintenant sur le côté gauche de la page de navigation.

Profil de l’auditeur: Inclut désormais les meilleurs artistes et morceaux.

… menu: Les auditeurs peuvent désormais démarrer une session radio pour n’importe quelle chanson ou radio d’artiste en cliquant simplement sur le menu

Listes de lecture: Il est plus facile d’adapter vos listes de lecture, avec la possibilité d’écrire des descriptions, de télécharger des images, de faire glisser et de déposer des pistes, d’utiliser une nouvelle barre de recherche intégrée, de modifier la file d’attente et d’afficher Récemment joué, et d’appliquer de nouvelles options de tri via un nouveau menu déroulant en haut- le coin droit.

Économisez de la bande passante avec hors ligne: Les abonnés Premium peuvent télécharger leur musique et podcasts préférés pour les lire, même hors ligne.



L’expérience repensée du bureau et des applications Web Spotify rend les fonctionnalités beaucoup plus faciles à utiliser, explique la société. Les utilisateurs peuvent visiter la page du navigateur de Spotify ou télécharger l’application Mac ici.

