Spotify retarde indéfiniment sa fonctionnalité tant attendue pour les utilisateurs premium

Après avoir annoncé le service au début de l’année dernière, Spotify est resté silencieux sur le déploiement de son niveau HiFi très attendu pour le reste de 2021. Il a promis de publier le niveau sans perte plus tard cette année-là, mais nous sommes maintenant à quelques semaines de 2022 et il n’y a toujours aucun signe de Spotify HiFi.

Dans un message sur le forum de la communauté, le service a finalement admis que la fonctionnalité avait été reportée indéfiniment. Un représentant de l’entreprise a confirmé qu’il n’y avait actuellement aucun calendrier pour sa sortie, ce qui pourrait décevoir ceux qui anticipaient son arrivée.

« Nous savons que la qualité audio HiFi est importante pour vous. Nous pensons de même et nous sommes ravis de proposer une expérience Spotify HiFi aux utilisateurs Premium à l’avenir. Mais nous n’avons pas encore de détails de synchronisation à partager », a déclaré le représentant de Spotify. mentionné.

Spotify HiFi a été annoncé pour la première fois en février de l’année dernière, mais il a peut-être été disponible pour un petit nombre d’utilisateurs dans le cadre d’une expérience quelques années auparavant. En 2017, un petit groupe d’abonnés a été invité à passer au niveau sans perte pour 5 à 10 $ supplémentaires par mois en plus de leur abonnement premium existant.

La dernière admission de Spotify ne devrait pas complètement dégonfler vos espoirs de pouvoir un jour écouter un son de qualité CD sans perte. Lors de sa sortie finale, le niveau HiFi sera confronté à une concurrence féroce de certains des meilleurs services de streaming musical, tels que Tidal. Le niveau HiFi de Tidal coûte 10 $ par mois et comprend l’accès à des listes de lecture organisées et des sauts illimités.

Le niveau HiFi de Spotify, en revanche, exigera que les abonnés premium mettent à niveau leur forfait afin d’accéder à des flux de haute qualité. Cela implique de payer des frais supplémentaires en plus de leur abonnement actuel, bien que le prix soit actuellement inconnu.

Eh bien, nous attendons !

