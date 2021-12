Spotify retire des albums de comédie supplémentaires alors que le différend sur les redevances s’intensifie

John Mulaney, dont les albums de comédie ont été affectés par le conflit de redevances en cours avec Spotify, se produisant en direct en 2016. Crédit photo: DoD News

La semaine dernière, Spotify a fait la une des journaux pour avoir supprimé les albums de comédie de stars du stand-up telles que John Mulaney, Kevin Hart et Lisa Lampanelli. Aujourd’hui, la lutte sous-jacente pour les redevances s’est intensifiée, la plate-forme basée à Stockholm démantelant un nombre substantiel de projets supplémentaires.

La nouvelle des retraits inattendus d’albums de comédie a été révélée après que certains des professionnels impliqués se sont tournés vers les médias sociaux pour remédier à l’absence de leur travail sur Spotify. De manière significative, plusieurs de ces comédiens – comme Jeff Dunham, Jeff Foxworthy, Tom Segura et Liz Miele ont également vu une partie ou la totalité de leur travail retiré – ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas au courant de la ou des raisons précises derrière le développement brutal.

Ensuite, Spoken Giants, qui se présente comme « la première société mondiale d’administration des droits pour les propriétaires et les créateurs de droits d’auteur de Spoken Word », a semblé aborder la question dans un e-mail que les comédiens ont ensuite publié en ligne. Dans le message, le PDG (et ancien directeur général de BMI) Jim King a écrit : « Nous n’avons pas d’accord avec Spotify et cela doit être une indication qu’ils savent qu’ils n’ont pas tous les droits en place pour diffuser ce contenu », se référant apparemment aux droits pour les compositions (pas les enregistrements) à portée de main.

Et vendredi, en annonçant l’achèvement d’un tour de table de 3,5 millions de dollars, Jeff Price’s Word Collections a souligné que les bandes dessinées « seront payées pour les flux et les diffusions passés et futurs d’œuvres littéraires sur Spotify… pour la première fois ».

Comme mentionné au début, le conflit de redevances très médiatisé entre Spotify et les principaux comédiens montre peu de signes de ralentissement, car la plate-forme de divertissement audio a supprimé un grand nombre d’autres œuvres.

La liste mise à jour des comédiens dont les albums – englobant une partie des sorties dans la plupart des cas mais des discographies entières dans d’autres cas encore – ne sont pas disponibles sur Spotify comprend désormais Bill Burr (à l’origine Let It Go et Emotionally Unavailable, mais les suppressions semblaient s’étendre à ses autres travaille pendant la rédaction de cette pièce), Kyle Kinane (Whiskey Icarus), Mitch Hedberg (Do You Believe in Gosh? and Mitch All Together), Steven Wright (I Still Have a Pony) et Lewis Black (The Prophet).

Patton Oswalt (Finest Hour), Larry the Cable Guy (The Right to Bare Arms et un album de compilation) et même Joe Rogan (Talking Monkeys in Space), malgré son important contrat de podcasting Spotify, font également partie des nombreux actes impactés.

Dans un autre indicateur qu’une résolution est loin d’être résolue dans l’impasse très médiatisée des redevances entre Spotify et les comédiens, les projets concernés ont été entièrement supprimés des profils d’artistes appropriés, tout en restant visibles (mais non jouables) sur les listes de lecture. Auparavant, les utilisateurs pouvaient toujours voir les albums supprimés sur les pages Spotify des créateurs.

Il convient également de noter que certains des albums de comédiens divulgués ci-dessus sont toujours en direct sur Pandora – pour les lectures aléatoires à la radio uniquement – mais pas sur Tidal (où le contenu est décrit comme « plus disponible » lorsqu’on essaie de le lire) ou Apple Music (où cliquer sur le contenu sur le Web fait apparaître un message d’erreur).

Cependant, dans ce qui semble témoigner de la complexité du litige, des exceptions existent pour certains albums. Let It Go de Bill Burr, mentionné ci-dessus, est en direct sur Apple Music, mais l’intégralité des albums de l’homme de 53 ans semble avoir été extrait de Tidal et Spotify. En revanche, New In Town de John Mulaney n’est pas disponible pour les utilisateurs de Tidal, Apple Music et Spotify.

Inutile de dire que cela vaudra la peine de suivre la confrontation liée aux redevances pour aller de l’avant. Bien que le streaming représente vraisemblablement une part relativement faible des revenus totaux de la plupart des comédiens, les avantages promotionnels d’avoir des albums sur Spotify et d’autres plateformes pourraient s’avérer importants.

John Mulaney a annoncé aujourd’hui une tournée de 33 villes en 2022 avec Live Nation. Et ce n’est peut-être pas un hasard si ce dernier promoteur et Netflix ont dévoilé ce matin un festival de stand-up de 11 jours, qui devrait débuter fin avril 2022. Au nord de 130 actes, Bill Burr, Dave Chappelle, Fortune Feimster, Kevin Hart, Ray Romano et Jerry Seinfeld parmi eux, sont programmés pour se produire.