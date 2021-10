Spotify revend SoundBetter à ses fondateurs d’origine après deux ans

Deux ans seulement après avoir acheté SoundBetter, Spotify a revendu la société de services aux artistes à ses fondateurs d’origine.

SoundBetter est un site de services aux artistes conçu pour connecter les musiciens avec d’autres collaborateurs. Les auteurs-compositeurs, producteurs, ingénieurs du son et autres peuvent se connecter pour des projets. Cette décision peut signaler que Spotify cherche à arrêter de marcher sur les pieds de l’industrie.

« Ensemble, Spotify et SoundBetter ont bénéficié de nombreuses synergies, mais alors que SoundBetter continue d’évoluer, les deux parties ont convenu que la société est la mieux placée pour la prochaine étape de croissance en revenant aux fondateurs qui se sont engagés à la diriger depuis le début », », déclare Dom Sanya, responsable mondial du marketing des créateurs de Spotify.

SoundBetter appartient maintenant à ses fondateurs d’origine, Itamar Yunger et Sachar Gilad.

« Spotify a accéléré la trajectoire de SoundBetter, nous aidant à toucher des centaines de milliers de musiciens à travers le monde. SoundBetter compte aujourd’hui une communauté plus large d’artistes incroyables créant de la musique de plus en plus grande et de meilleure qualité, ainsi qu’un éventail plus large de services étendus », a déclaré Gilad. « Nous sommes reconnaissants pour ce partenariat et sommes impatients de continuer à favoriser les carrières et les passions de nombreux autres musiciens professionnels. »

SoundBetter fonctionne sur un modèle de commission – il faut une somme modique lorsqu’une personne est embauchée. Spotify semble se concentrer davantage sur d’autres aspects de son activité à monétiser. Marquee demande aux artistes de payer pour toucher leurs fans, tandis que Spotify étudie le cerveau humain pour mieux monétiser ses publicités audio et vidéo.

Spotify n’a pas révélé combien il a payé pour SoundBetter en 2019. Le responsable du marketing des produits de Spotify, Charleton Lamb, l’a décrit comme un puissant outil de création et de collaboration. Mais l’objectif de Spotify d’attirer l’attention sur la plate-forme semble être sa frontière de podcasting, plutôt que de courtiser les créateurs de musique.

Spotify a fermé le système permettant aux artistes de télécharger de la musique directement sur Spotify en juillet 2019. Cela s’est produit après une vive opposition des maisons de disques qui craignaient que Spotify ne tente de les remplacer.

Spotify n’a pas une telle opposition pour les podcasts ou le financement des créateurs de podcasts – c’est pourquoi la société y concentre une grande partie de ses efforts. Battre Apple pour devenir le nouveau « roi des podcasts » est l’objectif de Spotify – diffuser de la musique aux fans est un objectif secondaire.

Ne vous méprenez pas, la musique est toujours très importante pour l’écosystème Spotify, mais faire partie du processus créatif de la musique ne l’est pas. Spotify a remplacé ce pipeline par des podcasts beaucoup plus rentables.