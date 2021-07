Spotify riposte avec ses propres exclusivités – Série EP “Live at Electric Lady”

L’écart entre les exclusivités Apple Music et Spotify pourrait se creuser – voici pourquoi.

Spotify et Electric Lady Studios se sont associés pour proposer une nouvelle série d’EP live intitulée “Live at Electric Lady”. Spotify affirme que le partenariat est une extension de son partenariat déjà existant pour Spotify Singles. La série comportera des enregistrements audio en direct de haute qualité distribués exclusivement sur Spotify.

La première sortie de “Live at Electric Lady” sortira le 29 juillet et mettra en vedette Jon Batiste, Patti Smith, Japanese Breakfast, Dominic Fike, Faye Webster, Bleachers, Remi Wolf, Natalie Bergman, et plus encore. Le studio légendaire a été rendu célèbre par Jimi Hendrix, Stevie Wonder, The Rolling Stones et David Bowie.

“Les artistes participants sont encouragés à jouer leurs propres compositions ainsi que des reprises de chansons d’artistes liés à l’histoire du studio”, a déclaré Spotify à Digital Music News.

« L’opportunité de s’associer à un studio emblématique comme Electric Lady est un moyen incroyable pour Spotify d’ouvrir la voie à de nouveaux contenus et formats audio tout en rendant hommage à un endroit qui occupe une place très spéciale dans l’histoire de la musique. Il y a de la magie dans les murs d’Electric Lady, que nous visons à capturer et à partager avec le monde », a déclaré Michele Santucci, responsable de la musique enregistrée chez Spotify.

L’industrie de la musique a hésité à se lancer dans du contenu musical exclusif. Les exclusivités et la diversité des podcasts ont montré à quel point les offres exclusives peuvent être lucratives pour des créateurs comme Joe Rogan. Rogan a renoncé à 200 millions de téléchargements et à 8 millions d’abonnés sur YouTube pour conclure cet accord d’exclusivité.

Mais les labels ont hésité à donner aux services de streaming musical comme Spotify l’accès à des exclusivités d’albums. Quand Apple Music a évité d’obtenir des exclusivités d’album en 2017, voici ce que Jimmy Iovine a dit :

« Nous avons essayé. On va quand même faire des trucs avec l’artiste occasionnel. Les labels n’ont pas l’air d’aimer ça, et finalement c’est leur contenu. Les étiquettes se sont détériorées sur les exclusivités d’albums en 2016, estimant que cela pourrait nuire aux numéros de streaming d’un album. Même une période d’exclusivité de deux semaines avec Apple Music était trop.

Après que Frank Ocean a sorti son album Blonde sur Apple Music, le PDG d’Universal Music Group aurait dit aux labels de la société de renoncer à des accords exclusifs. Apple Music a une base d’abonnés beaucoup plus petite, grâce à son absence de forfait gratuit.

Alors, les dirigeants de l’industrie musicale se préparent-ils à nouveau au contenu exclusif après avoir vu les performances des podcasts ? Peut-être, peut-être pas. Offrir aux abonnés un contenu supplémentaire exclusif semble bien pour le moment.