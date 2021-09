Spotify s’associe à Delta pour fournir un service de musique en vol

Spotify a annoncé mercredi un nouveau partenariat avec Delta Air Lines pour apporter son service de streaming musical aux divertissements en vol de la compagnie. Tous les passagers pourront accéder au contenu Spotify sur les vols Delta sans frais supplémentaires, et cela inclut non seulement les chansons mais également les podcasts sélectionnés.

Selon l’annonce, le contenu en vol est présélectionné et sous licence par Delta, ce qui signifie que toutes les chansons ou podcasts disponibles sur le service de streaming ne seront pas accessibles sur les divertissements en vol de Delta.

Vous êtes maintenant libre de vous déplacer dans la cabine et d’obtenir la musique et les podcasts que vous aimez à 30 000 pieds. À partir d’aujourd’hui, nous lançons un nouveau partenariat avec Delta dans lequel Spotify reprendra la section « audio » du divertissement de siège en vol de Delta. Cela signifie que les passagers des vols Delta qui sont équipés de divertissements de siège dans le monde entier peuvent désormais profiter de leur contenu audio préféré exclusivement en vol sur Delta Studio.

La compagnie affirme que le contenu en vol sera mis à jour régulièrement, afin que les passagers puissent toujours découvrir de nouvelles chansons et podcasts lorsqu’ils voyagent avec Delta. Les passagers trouveront des listes de lecture populaires telles que Mood Booster, Are & Be, Hot Country, menthe, Today’s Top Hits et Relax & Unwind.

En ce qui concerne les podcasts, les premières émissions disponibles seront Crime Junkie, Science Vs, StartUp, The Dave Chang Show, The Hottest Take et The Journal.

La mise à jour du divertissement en vol de Delta avec Spotify est en cours de déploiement et davantage de contenu sera ajouté en octobre. Vous pouvez trouver du contenu Spotify sur un vol Delta en recherchant la section Audio dans le système de divertissement de la compagnie aérienne.

Lire aussi :

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :