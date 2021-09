Spotify satisfait de la décision Epic contre Apple, mais déclare qu’une législation supplémentaire sur Apple est “urgente”

La décision officielle du procès Epic Games contre Apple aux États-Unis a été rendue aujourd’hui et l’un des partenaires d’Epic au sein de la Coalition for App Fairness a partagé sa déclaration officielle à ce sujet. Alors que Spotify est “satisfait” du verdict de la juge Yvonne Gonzalez Rogers en ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles utilisées par Apple, le service de streaming audio affirme qu’une législation visant Apple “n’a jamais été aussi urgente”.

Le chef des affaires mondiales et directeur juridique de Spotify, Horacio Gutierrez, a fait une déclaration officielle peu de temps après la décision :

Nous sommes satisfaits de la conclusion de la juge Yvonne Gonzalez Rogers selon laquelle Apple s’est livré à un comportement anticoncurrentiel et a définitivement interdit leurs dispositions anti-direction. Cette évolution et d’autres dans le monde montrent qu’il existe un besoin et une dynamique importants pour une législation visant à lutter contre ces pratiques déloyales et bien d’autres, qui sont conçues pour nuire à la concurrence et aux consommateurs. Cette tâche n’a jamais été aussi urgente.